Władze Seulu w Korei Południowej złożyły zawiadomienia karne przeciw pięciu osobom, które od września 2025 roku do sierpnia 2026 roku łącznie 8 710 razy dzwoniły lub wysyłały wiadomości na numer alarmowy 119. Według administracji miejskiej kontakty te zakłócały pracę centrum reagowania kryzysowego, podaje Korea Herald.

Tysiące kontaktów w ciągu trzech miesięcy

Według danych miasta od czerwca do sierpnia tych pięć osób skontaktowało się ze służbą 119 łącznie 4 034 razy. Centrum reagowania wysłało im kilka ostrzegawczych wiadomości, jednak nadal podejmowali takie same lub podobne kontakty.

Administracja miasta poinformowała, że niektórzy dzwoniący milczeli po połączeniu. Inni wysyłali zdjęcia niezwiązane z pracą służby ratunkowej albo, będąc pod wpływem alkoholu, prosili o odwiezienie ich do domu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ponad 5 500 kontaktów od jednej osoby

Jedna osoba wykonała 5 547 z 8 710 kontaktów: 2 661 połączeń i 2 886 wiadomości tekstowych. Centrum przeanalizowało treść, częstotliwość i czas kontaktów 10 osób, które w ciągu trzech miesięcy najczęściej kontaktowały się ze służbą z powodów niezwiązanych z jej pracą.

Po analizie centrum zwróciło się o poradę prawną do specjalnego zespołu policji sądowej w Komendzie Stołecznej Straży Pożarnej i Zarządzania Katastrofami w Seulu. Oceniano tam, czy działania te były umyślne i czy mogły stanowić utrudnianie wykonywania obowiązków służbowych. Po weryfikacji miasto złożyło zawiadomienia karne.

Dyrektor Hong Young-geun zaapelował do mieszkańców o odpowiedzialne korzystanie z numeru 119, aby służby ratunkowe mogły szybko reagować w sytuacjach nadzwyczajnych.

Czytaj nas na