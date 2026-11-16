National Changgeuk Company of Korea wystawi w Seulu adaptację tragedii Sofoklesa „Król Edyp”, w której wszystkie role zagrają kobiety. Spektakl „Edyp” będzie prezentowany od 26 listopada do 5 grudnia w teatrze Daloreum Narodowego Teatru Korei; dla widzów przewidziano angielskie napisy, informuje Korea Herald.

Kobiety zagrają męskie role

To pierwsza w historii kompanii produkcja z wyłącznie kobiecą obsadą. Śpiewaczki pansori wcielą się między innymi w Edypa, Kreona i Tejrezjasza, nie zmieniając tożsamości płciowej tych postaci w fabule. Takie podejście przeciwstawia się tradycji teatru starożytnej Grecji, w którym wszystkie role odgrywali mężczyźni.

Dyrektorka artystyczna National Changgeuk Company of Korea, Yu Eun-sung, oświadczyła, że twórcy chcieli zbadać brzmienie muzyczne spektaklu wykonywanego wyłącznie przez kobiety. Jak powiedziała, dramatopisarz Bae Sam-sik, który wcześniej pracował nad adaptacją „Trojanek”, od początku pisał nową wersję z myślą o kobiecej obsadzie.

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Pansori i lęk przed losem

Lee So-yeon, odtwórczyni roli Edypa, zaznaczyła, że pansori pozwala artystom wcielać się w postacie niezależnie od ich płci. Dodała, że w rolach męskich stosuje niemal tę samą technikę wokalną co w przypadku innych postaci.

Reżyserka Choi Jin-a, dla której jest to pierwsza praca w gatunku changgeuk po doświadczeniach w operze i teatrze, nazwała egzystencjalny niepokój centralną cechą spektaklu. Według niej adaptacja akcentuje strach przed losem oraz fundamentalny niepokój istnienia. Fabuła opowiada o Edypie, który próbuje uniknąć przepowiedni o zabiciu ojca i małżeństwie z matką, lecz ostatecznie staje twarzą w twarz ze swoim losem.

Kompania już wcześniej sięgała po zachodnią klasykę w formacie pansori: jej „Lear”, oparty na sztuce Szekspira, był nominowany do Nagrody Laurence’a Oliviera w 2025 roku, a „Trojanki” Eurypidesa odbyły tournée po USA w 2022 roku, gdzie wszystkie przedstawienia podczas pierwszego amerykańskiego tournée zostały wyprzedane.

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