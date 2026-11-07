Na wyspie Nodul w Seulu odbyły się pierwsze plenerowe zajęcia Puppy Yoga: 16 uczestników wykonywało ćwiczenia jogi i spędzało czas z około 20 psami ze schronisk. Program zorganizowała Puppy Connect, a zwierzęta przywieziono z kilku organizacji ochrony zwierząt, w tym PawMotion, Dorothy Rescue, Knock Dog i Heangdongsa Rescue, informuje Korea Herald.

Joga i poznawanie psów

Zajęcia trwały około 70 minut. Podczas gdy instruktor prowadził trening, psy chodziły między matami, poznawały ludzi i szukały ukrytych smakołyków. Każde zwierzę miało identyfikator z imieniem, aby uczestnicy mogli zwracać się do niego po imieniu.

Niektóre psy potrzebowały czasu, aby przyzwyczaić się do nowego otoczenia i dużej liczby ludzi. Jeden z nich, Bada, początkowo skomlał, ale uspokoił się, gdy jedna z uczestniczek wzięła go na ręce i pogłaskała.

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Cel programu

Program Puppy Yoga uruchomiono w maju, a od tego czasu zajęcia odbywają się raz w miesiącu. Kierowniczka projektu Kim Jina powiedziała, że pomysł narodził się po jej wolontariacie w schronisku, gdzie zobaczyła przestraszone szczenię ukrywające się przed ludźmi. Według niej program ma zapewnić psom pozytywne doświadczenia w kontaktach z ludźmi i zachęcić odwiedzających do rozważenia adopcji zwierząt ze schronisk.

Według danych sieci Paw in Hand w 2025 roku w Korei Południowej zarejestrowano 94 469 uratowanych zwierząt. Około 45 654 z nich, w tym koty i psy, zarejestrowano jako martwe lub poddane eutanazji, co stanowi 48% ogółu. Od stycznia do października 2026 roku zmarło lub zostało poddanych eutanazji 26 755 spośród 73 101 zwierząt zgłoszonych przez schroniska, podczas gdy 27% zostało adoptowanych. Dane te obejmują wyłącznie przypadki zgłoszone przez zarejestrowane schroniska. Odwiedzający Puppy Yoga mogą uzyskać informacje o adopcji lub tymczasowej opiece nad psami podczas wydarzenia albo kontaktując się z Puppy Connect.

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