W Seulu w Korei Południowej policja przekazała prokuraturze sprawę kobiety w wieku od 50 do 59 lat, podejrzanej o atak na psychiatrę w szpitalu Severance. Kobieta przebywa w areszcie pod zarzutem usiłowania zabójstwa, utrudniania pracy oraz naruszenia ustawy o usługach medycznych, podaje Korea Herald.

Atak w gabinecie konsultacyjnym

Do incydentu doszło 4 listopada około godziny 16:35 w gabinecie konsultacyjnym na piątym piętrze szpitala Severance w zachodniej dzielnicy Seodaemun-gu w Seulu. Według policji kobieta miała wejść do gabinetu za innym pacjentem i wyciągnąć przyniesione ze sobą narzędzie.

Psychiatra, profesor o nazwisku Kang, doznał obrażeń twarzy i rąk, w tym rany o długości około pięciu centymetrów. Został przewieziony na oddział ratunkowy. Jak podano, obrażenia nie zagrażały jego życiu.

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Wzmocniona ochrona medyków

Komisariat policji w Seodaemun przekazał sprawę do Prokuratury Okręgu Zachodniego w Seulu. Organy ścigania zastosowały przepis ustawy o usługach medycznych, który przewiduje surowszą karę za ataki na pracowników medycznych podczas udzielania przez nich pomocy.

Przepis wprowadzono w 2019 roku po tym, jak w grudniu 2018 roku pacjent śmiertelnie zranił psychiatrę Lima Se-wona podczas konsultacji w szpitalu Kangbuk Samsung. Zgodnie z prawem atak na medyka, który spowodował obrażenia, może być karany pozbawieniem wolności do siedmiu lat lub grzywną od 10 do 70 mln wonów. Jeśli atak spowodował ciężkie obrażenia, przewidziano karę pozbawienia wolności od trzech do dziesięciu lat.

Podczas posiedzenia w sprawie aresztu 7 listopada kobieta oświadczyła, że w 2018 roku odmówiono jej pomocy medycznej.

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