W Seulu w Korei Południowej otwarto K-Sool Grand Festival, największy w kraju festiwal tradycyjnych napojów alkoholowych. W tym roku bierze w nim udział rekordowa liczba 142 producentów tradycyjnych napojów. Trzydniowe wydarzenie odbywa się w centrum aT Center w dzielnicy Yangjae na południu miasta.

Rekordowa liczba producentów

Festiwal odbywa się po raz 16. Ministerstwo Rolnictwa Korei Południowej oczekuje około 30 tys. odwiedzających, wobec 28 tys. w ubiegłym roku, gdy uczestniczyło 120 producentów. Jak podaje Korea Herald, rząd kraju postrzega rosnącą międzynarodową popularność koreańskiej kuchni jako szansę na zwiększenie zagranicznej sprzedaży wina ryżowego, wina owocowego i destylatów.

Program festiwalu obejmuje degustacje, warsztaty i seminaria dla producentów planujących wejście na rynki zagraniczne. Odwiedzający mogą nauczyć się przygotowywać makgeolli — mętne koreańskie wino ryżowe, spróbować koktajli na bazie tradycyjnych napojów w połączeniu z koreańskimi daniami i deserami. Wśród innych atrakcji są sommelier oparty na sztucznej inteligencji, który proponuje napoje zgodnie z gustami gości, oraz degustacja w ciemno.

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Prezydencka nagroda za wino owocowe

Podczas ceremonii otwarcia ministerstwo wyróżniło 18 napojów. Główną nagrodę otrzymała firma Blue Wine Company z powiatu Yeongdong w prowincji Północny Chungcheong za wino owocowe Berry Wine 1168CS. Wyróżnienia przyznano również producentom makgeolli, klarownego wina ryżowego i destylatów.

Po otwarciu minister rolnictwa Song Mi-ryung spotkała się z producentami, aby omówić ich wejście na zagraniczne rynki. Oświadczyła, że rząd będzie pomagać producentom w zapewnieniu wysokiej jakości surowców, znalezieniu zagranicznych dystrybutorów i testowaniu popytu na nowych rynkach. Osobno wyróżniono firmę Kooksoondang za działania na rzecz rozszerzenia zagranicznej sprzedaży: w ciągu ostatnich pięciu lat wartość jej eksportu wyniosła 46,15 mln dolarów.

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