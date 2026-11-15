Centralny Sąd Rejonowy w Seulu w Korei Południowej skazał obywatela Uzbekistanu na 16 miesięcy więzienia za finansowanie organizacji terrorystycznej w Syrii. Sąd uznał go za winnego naruszenia ustawy o przeciwdziałaniu terroryzmowi i nakazał mu zapłacić 1,25 mln wonów, informuje Korea Herald.

Przelewy na konta ugrupowania

W czasie dokonywania przelewów mężczyzna uczył się w instytucie językowym przy koreańskim uniwersytecie na wizie D-4-1. Według sądu wysyłał pieniądze ugrupowaniu Katibat at-Tawhid wal-Jihad (KTJ), które jest objęte sankcjami ONZ i składa się głównie z uzbeckich oraz kirgiskich bojowników.

Sąd ustalił, że mężczyzna kontaktował się z członkiem KTJ, który przedstawił się jako obywatel Uzbekistanu i oświadczył, że walczy przeciwko syryjskim siłom rządowym i rosyjskim. W okresie od stycznia 2024 roku do stycznia 2025 roku skazany sześć razy przelał łącznie 1,25 mln wonów na konta wskazane przez rozmówcę.

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Niedokończona próba kolejnego przelewu

Sąd uznał również mężczyznę za winnego próby przekazania dodatkowych środków do Syrii. Według materiałów sprawy członek ugrupowania poprosił go o odebranie pieniędzy od innej osoby w Korei Południowej i przesłanie ich dalej, jednak operacja nie została zakończona.

W orzeczeniu sąd wskazał, że skazany przekazywał środki w celu wsparcia organizacji terrorystycznej, wiedząc, że pieniądze miały zostać wykorzystane do terroryzmu. Sąd podkreślił również, że takie działania były istotne dla podtrzymania działalności ugrupowania i stwarzały poważne zagrożenie dla pokoju międzynarodowego oraz bezpieczeństwa publicznego niezależnie od kwoty. Przy wymierzaniu kary sąd uwzględnił przyznanie się do winy.

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