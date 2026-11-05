W dzielnicy handlowej Myeong-dong w Seulu w Korei Południowej odwiedzający mogą zostawiać kubki po kawie, opakowania i inne śmieci u ulicznych sprzedawców, nawet jeśli nie kupowali jedzenia ani napojów w ich stoiskach. Uczestnicy lokalnej kampanii sprzątania zgodzili się przyjmować odpady po żywności i napojach kupionych w innych miejscach, informuje Korea Herald.

Kampania dla dzielnicy turystycznej

Władze miejskie Seulu rozdały sprzedawcom tablice w języku angielskim, japońskim i chińskim, aby odwiedzający mogli rozpoznać stoiska uczestniczące w inicjatywie. Kampanię promuje również Seulska Organizacja Turystyczna.

Przedstawiciel organizacji powiedział, że sprzedawcy i komisariat policji Namdaemun zmagali się z problemem nielegalnego wyrzucania odpadów. Według niego inicjatywa ma pomóc go rozwiązać dzięki współpracy stron, których problem bezpośrednio dotyczy.

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Brakuje publicznych koszy

Turyści od dawna skarżą się na trudności ze znalezieniem publicznych koszy na śmieci w Seulu. Miasto próbuje zwiększyć ich liczbę od 2023 roku, jednak proponowane miejsca ustawienia koszy budzą sprzeciw lokalnych mieszkańców i handlowców. Urzędnicy wspominali również o obawach dotyczących wyglądu koszy na śmieci w przestrzeni publicznej.

Według danych Seoul Open Data Plaza we wrześniu w Seulu było 7142 ulicznych koszy na śmieci. W 1995 roku było ich 7607. Po wprowadzeniu systemu opłat zależnych od ilości odpadów komunalnych liczbę koszy ograniczano, aby ludzie nie wyrzucali do nich odpadów domowych.

Od stycznia do września Seul odwiedziło ponad 13 milionów zagranicznych turystów. Miasto dąży do przyjmowania 30 milionów odwiedzających rocznie do 2030 roku i planuje rozszerzyć kampanię z Myeong-dong na inne dzielnice turystyczne i tradycyjne targowiska.

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