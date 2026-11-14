W Szanghaju zwolniono dwóch naukowców po oficjalnym śledztwie w sprawie śmierci sześcioletniej dziewczynki, która w ubiegłym roku przeszła pierwszą na świecie procedurę edycji genów bezpośrednio w mózgu. Jak informuje South China Morning Post, kontrola zlecona przez miejski komitet Komunistycznej Partii Chin i władze Szanghaju wykazała naruszenia zasad badań oraz ukrywanie ważnych informacji o bezpieczeństwie procedury.

Śledczy doszli do wniosku, że naukowcy nie przekazali lekarzom dziewczynki niepokojących wyników eksperymentów na małpach. Szpital Xinhua, w którym przeprowadzono leczenie, zatwierdził procedurę bez kluczowych danych dotyczących bezpieczeństwa i nie wyjaśnił rodzicom w należyty sposób ryzyka śmierci — wynika z oficjalnego komunikatu.

Sankcje dla badaczy

Kierownik badania, Qiu Zilong z Uniwersytetu Jiao Tong w Szanghaju, oraz jego kolega Yang Kang zostali zwolnieni. Zakazano im również przez pięć lat kierowania państwowymi projektami naukowymi, udziału w nich oraz ubiegania się o nagrody. Obaj zostali wpisani do krajowej bazy badaczy, którzy dopuścili się poważnych naruszeń rzetelności akademickiej.

Śledztwo wykazało, że Qiu i Yang byli wśród osób, które otrzymały od rodziny dziecka gotówkę i prezenty o łącznej wartości około 1,06 mln juanów, w tym drogi alkohol i urządzenia elektroniczne. Płatności te nie zostały wskazane jako konflikt interesów w powiązanym artykule opublikowanym w lutym w czasopiśmie Nature. Jednocześnie kontrola nie wykryła fałszowania danych, lecz odnotowała niedokładne opisy części eksperymentów i inne naruszenia norm akademickich.

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Pierwsza procedura tego typu

Dziewczynka miała zespół Snijdersa-Bloka-Campeau, rzadką chorobę genetyczną, która spowalnia rozwój mowy, uczenia się i ruchu oraz nie ma skutecznego leczenia. Według czasopisma Science jej rodzice skontaktowali się z Qiu w lipcu 2023 roku po nieskutecznym leczeniu w kilku czołowych szpitalach w Chinach.

Zespół planował skorygować jeden błąd w DNA, dostarczając narzędzia do edycji do komórek mózgu za pomocą wirusów wstrzykniętych do płynu mózgowo-rdzeniowego. Rodzina zapłaciła za projekt około 5,34 mln juanów, z czego 4,84 mln juanów przeznaczono na produkcję wirusów i ich testowanie na dużych zwierzętach.

Zastrzyk podano 24 marca po zatwierdzeniu przez komisję etyczną szpitala w styczniu. Według Science po kilku dniach u dziecka wystąpiła niewydolność nerek i gwałtowny spadek liczby płytek krwi. Dziewczynkę przeniesiono na oddział intensywnej terapii, gdzie 31 marca zmarła z powodu znanego skutku ubocznego terapii genowej: drobne skrzepy krwi blokują naczynia i uszkadzają narządy.

Lekarz odpowiedzialny za badanie kliniczne, Yu Yongguo, został odwołany ze stanowiska kierownika działu badawczego i zdegradowany; trzech innych urzędników ukarano dyscyplinarnie. Komisja zdrowia Szanghaju zapowiedziała również specjalne kontrole badań nowych technologii medycznych.

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