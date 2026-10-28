W emiracie Szardża w ZEA rozpoczęto budowę nowej wieży zegarowej przeznaczonej przede wszystkim dla kobiet. Powstaje ona w pobliżu Uniwersytetu Kalba, naprzeciwko istniejącej wieży zegarowej. Projekt ogłosił władca Szardży, szejk Sultan bin Muhammad Al-Kasimi, informuje The National.

Nowa wieża w Kalbie

Według szejka Sultana istniejąca wieża jest przeznaczona dla mężczyzn, podczas gdy druga konstrukcja powstaje przede wszystkim dla kobiet. Została umieszczona po przeciwnej stronie terenu uniwersytetu, z dala od budynków mieszkalnych, aby zachować prywatność mieszkańców.

Na zachód od przyszłej wieży znajduje się uniwersytet, a po stronie wschodniej — spółdzielnia, zatoka Kalba i wyspa. Za konstrukcją znajduje się duży park publiczny, który rozciąga się aż do muru cmentarza. W parku urządzono przestronną klimatyzowaną salę z różnymi grami. Władca Szardży nazwał go pierwszym takim parkiem w Kalbie i oświadczył, że podobne przestrzenie planowane są także w innych rejonach.

Nowa wieża ma stać się miejscem, w którym kobiety będą mogły się spotykać i spędzać wolny czas. Inżynier projektu przygotował już projekty architektoniczne. Konstrukcja stanie się nowym obiektem architektonicznym Kalby obok istniejącej wieży na skrzyżowaniu ulic Al-Wahda i Al-Corniche.

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Kompleks opieki przy drodze do Chor Fakkan

Szejk Sultan zatwierdził również utworzenie zintegrowanego kompleksu opieki dla mężczyzn i kobiet przy drodze do Chor Fakkan. W jego skład mają wejść dwa domy opieki, centra fizjoterapii, dwa centra konsultacyjne, dwa domy opieki nad dziećmi, centrum ochrony kobiet oraz centrum społecznościowe.

Na terenie kompleksu przewidziano także ogrody, meczet, plac wydarzeń oraz 390 miejsc parkingowych dla odwiedzających, mieszkańców i personelu. Projekt jest planowany jako przestrzeń opieki, rehabilitacji, wsparcia rodzin i aktywności społecznych.

Istniejącą wieżę zegarową w Kalbie otwarto 17 marca 2022 roku. Ma ona 60 metrów wysokości, siedem pięter, tarasy widokowe i restaurację. Wokół wieży znajduje się 12 dużych fontann symbolizujących godziny oraz 60 mniejszych, oznaczających minuty.

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