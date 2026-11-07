W izraelskim regionie Szaron silna ulewa spowodowała podtopienia w kilku miejscach w Kadimie-Coranie. Według Izraelskiej Służby Meteorologicznej stacja w Kadimie odnotowała 117 mm opadów w ciągu jednej godziny i 15 minut — to rekordowy wynik dla tego obszaru, podaje Jerusalem Post.

Podtopienia i akcje ratunkowe

Lokalna rada Kadimy-Coranu wezwała mieszkańców, aby nie opuszczali domów bez pilnej potrzeby. Jej brygady oczyszczały niebezpieczne obszary, usuwały zatory i odprowadzały wodę, koordynując działania z policją, służbami strażackimi i ratowniczymi, korporacją wodną Mayannot HaSharon, zarządem melioracji oraz ochotniczą grupą reagowania.

Kierowców ostrzeżono przed zalaniem autostrady nr 4 w pobliżu węzła Drorim i poproszono, by nie próbowali przejeżdżać przez zalane drogi. Mieszkańcom zalecono również zgłaszanie niebezpiecznych sytuacji na miejską infolinię 106 oraz niekorzystanie z wind zjeżdżających na poziom gruntu lub do podziemnych parkingów.

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Strażacy z Okręgu Centralnego poinformowali o 11 przypadkach ratunkowych związanych z trudnymi warunkami pogodowymi, intensywnym deszczem i podtopieniami. W szczególności w pobliżu węzła Dror ewakuowano dwie starsze osoby z samochodu zanurzonego w wodzie. Po uratowaniu potrzebowały one dalszej pomocy medycznej na miejscu.

Prognoza i ostrzeżenia dla wybrzeża

W północnych i centralnych rejonach Izraela spodziewano się okresowych opadów deszczu z pojedynczymi burzami, a także ryzyka lokalnych podtopień na równinie nadmorskiej i gwałtownych powodzi w korytach Pustyni Judzkiej oraz w pobliżu Morza Martwego. Od drugiej połowy niedzieli opady miały stopniowo słabnąć.

Izraelskie Ministerstwo Zdrowia ostrzegło również przed kąpielą na plażach do odwołania: po opadach do morza trafiają spływy deszczowe i wody drenażowe. Wysokość fal na Morzu Śródziemnym w nocy i następnego dnia miała wynosić od 120 do 180 cm.

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