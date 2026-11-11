W Szczecinie w Polsce, podczas obchodów Dnia Niepodległości, uroczyście ochrzczono prom M/F Bursztyn Unity i podniesiono na nim polską banderę. W ceremonii uczestniczyli premier Polski Donald Tusk oraz minister infrastruktury Dariusz Klimczak, informuje Polsat News.

Ceremonia chrztu statku

Matką chrzestną statku została Zofia Gałka, która od wielu lat pracuje w Polskiej Żegludze Morskiej i kieruje spółkami celowymi zajmującymi się budową nowych jednostek. Podczas obrzędu o prawą burtę promu rozbito butelkę szampana.

Następnie polską banderę podniesiono na maszcie promu. Premier Donald Tusk przekazał ją kapitanowi statku Wojciechowi Żukowskiemu.

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Rejsy do Szwecji

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak oświadczył, że prom jest polskim projektem, stworzonym przez polskich konstruktorów w polskiej stoczni dla polskiego armatora. Według niego polska bandera ma być nie tylko symbolem dumy, lecz także znakiem nowoczesnej i konkurencyjnej polskiej gospodarki morskiej.

Prom M/F Bursztyn Unity jest przeznaczony do przewozu pasażerów i ładunków kołowych. Zbudowała go Gdańska Stocznia Remontowa. Regularne rejsy jednostki mają rozpocząć się 18 listopada na trasie między Świnoujściem a szwedzkim Ystad.

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