W chińskim Shenzhen, które władze pozycjonują jako centrum rozwoju sztucznej inteligencji, robotyki i innowacji, coraz więcej osób szuka pracy tymczasowej z powodu kurczących się możliwości w tradycyjnej produkcji. Poinformował o tym BBC News, którego dziennikarze spędzili w mieście kilka dni.

Shenzhen prezentuje technologiczne możliwości Chin: działają tu firmy produkujące humanoidalne roboty, drony kurierskie dostarczają jedzenie do niektórych dzielnic, a autonomiczne taksówki są dostępne przez specjalną aplikację. Huang Shihua, inżynier firmy DexForce Technologies, uważa, że w ciągu dekady roboty będą mogły wykonywać powtarzalne i niebezpieczne zadania — od obsługi w kawiarniach po pracę w kopalniach.

Problemy tradycyjnej produkcji

Jednocześnie pracownicy w przemysłowych dzielnicach Shajing i Songgang mówią o zamykaniu lub przenoszeniu fabryk, utracie miejsc pracy i spadku dochodów. Słaby rynek nieruchomości i ospała konsumpcja zmuszają producentów do ograniczania zakresu pracy, automatyzowania procesów lub szukania tańszej siły roboczej w innych miejscach.

Według szacunku przytoczonego przez BBC News około 200 mln chińskich pracowników, czyli około 40% miejskiej siły roboczej, zależy od różnych form pracy dorywczej. W Shenzhen kurierzy i pośrednicy dostaw mówią, że wybierają taką pracę z powodu mniejszej liczby wakatów w fabrykach.

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Praca bez stabilności

Pięćdziesięcioletnia Lu prowadziła wcześniej działalność polegającą na sprzedaży płytek drukowanych w biurowcu SEG Plaza. Jak mówi, prowadzenie biznesu stawało się coraz trudniejsze, a czynsz rósł. Teraz pomaga kurierom dostarczać zamówienia na piętra: kierowcy płacą jej 2 juany za jedno zamówienie. Według jej słów obecnie zarabia około 200 juanów dziennie.

Agenci zatrudnienia oferują tymczasową pracę przy montażu elektroniki za około 22 juany za godzinę. Robotnik budowlany Wu, który przyjechał do Shenzhen z Syczuanu w latach 90., powiedział, że po pandemii jego pensja spadła co najmniej o jedną trzecią i od tego czasu nie odbudowała się w pełni.

Miasto nadal przyciąga migrantów zarobkowych z różnych chińskich prowincji. Część z nich pracuje do 14 godzin na dobę i mieszka w akademikach, licząc na stabilny dochód, by utrzymać rodziny.

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