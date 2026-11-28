Rangers pokonali Falkirk 2:1 na stadionie Ibrox w meczu szkockiej Premiership. Decydującego gola z rzutu karnego w 90+9. minucie strzelił Ryan Naderi: bramkarz Scott Bain obronił jego pierwsze uderzenie, jednak VAR ustalił, że golkiper opuścił linię bramkową przed strzałem. Po powtórzonym wykonaniu rzutu karnego Naderi trafił do bramki.

Falkirk otworzył wynik z rzutu karnego

Goście objęli prowadzenie w 37. minucie. Jacob Murrell wykorzystał rzut karny, który arbiter podyktował po obejrzeniu sytuacji przy monitorze: zdaniem sędziego Tuur Rommens sfaulował Ethana Rossa.

Gospodarze mieli kilka okazji już w pierwszej połowie. Po przerwie Findlay Curtis zdobył bramkę, jednak VAR anulował trafienie, ponieważ piłka podczas rozwoju akcji wyszła poza linię końcową. Później strzał Curtisa po rykoszecie trafił w poprzeczkę, a Nico Raskin nie wykorzystał kilku okazji.

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Późna odpowiedź gospodarzy

Rangers wyrównali w 85. minucie. Kevin Kelsy, który pojawił się na boisku po zmianie, głową wykończył dośrodkowanie Badridine'a Bouananiego i skierował piłkę w dalszy róg.

Jak informuje Sky Sports News, zwycięstwo to było dziesiątym z rzędu Rangers w Premiership. Zespół awansował na pierwsze miejsce w tabeli i wyprzedza Celtic o dwa punkty. Seria klubu bez porażki we wszystkich rozgrywkach osiągnęła 15 meczów.

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