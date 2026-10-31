Na Sri Lance posłowi Namalowi Rajapaksie oficjalnie postawiono 24 zarzuty w sprawie domniemanej łapówki w wysokości 100 mln rupii, związanej z zakupem samolotów Airbus przez narodowego przewoźnika SriLankan Airlines. Jak informuje AeroTime, prokuratura powiadomiła Sąd Najwyższy w Kolombo o wniesieniu aktu oskarżenia.

Rajapaksa, syn byłego prezydenta Sri Lanki Mahindy Rajapaksy, zaprzecza wszelkim nieprawidłowościom. Został aresztowany 4 września 2026 roku po przesłuchaniu przez Komisję Sri Lanki do Badania Zarzutów Łapówkarstwa lub Korupcji.

Posiedzenie Sądu Najwyższego

28 października Rajapaksa stanął przed trzyosobowym składem sędziowskim Sądu Najwyższego. Według lokalnych mediów sąd nakazał ponownie doprowadzić go do sądu 19 listopada, przy czym poseł ma pozostać w areszcie.

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W akcie oskarżenia wymieniono również Sharmindrę Rajapaksę, Priyankę Niyomali oraz firmę Biz Solutions (Pvt) Ltd. Zarzuty dotyczą płatności związanych z zamówieniem SriLankan Airlines z 2013 roku na sześć Airbusów A330-300 i cztery A350-900. Samoloty A350-900 nigdy nie zostały dostarczone.

Wersja śledczych

Śledczy twierdzą, że środki związane z transakcją przechodziły przez zagraniczne spółki i rachunki bankowe, zanim trafiły do Rajapaksy. Według ich wersji 800 tys. dolarów przelano z singapurskiego rachunku Biz Solutions do Sabre Vision Holdings, firmy należącej do biznesmena ze Sri Lanki. Śledztwo uważa, że biznesmen ten następnie wypłacił 100 mln rupii łapówek w 2014 i 2015 roku.

W 2021 roku SriLankan Airlines zażądały od Airbusa 1 mld dolarów odszkodowania za straty, szkody reputacyjne i inne koszty, a także anulowania umowy dotyczącej czterech A350-900 oraz zwrotu 19 mln dolarów zaliczek. W styczniu 2020 roku Airbus zgodził się zapłacić ponad 3,9 mld dolarów w celu uregulowania spraw dotyczących łapówkarstwa i naruszeń kontroli eksportu z USA, Francją i Wielką Brytanią.

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