Rząd Sri Lanki zdecydował o zaangażowaniu armii, marynarki wojennej i sił powietrznych w ochronę narażonych na zagrożenia dzikich samców słoni z ciosami po śmierci znanego słonia Kavantissy w wyniku rany postrzałowej. Jak podaje Mongabay, inicjatywa ma połączyć działania wojska i Departamentu Ochrony Przyrody Sri Lanki.

W kwaterze głównej wojska powstanie specjalne centrum operacyjne, które będzie koordynować monitoring, wymianę informacji i reagowanie na zagrożenia. Operacja nosi nazwę Hasthi Sena, co w przybliżeniu tłumaczy się z syngaleskiego jako „armia słoni”. Jej zadaniami są zapobieganie zabijaniu słoni, zwalczanie przestępczości przeciwko dzikiej przyrodzie, wzmocnienie zbierania informacji wywiadowczych oraz wspólne działania na obszarach konfliktu między ludźmi a słoniami.

Grupa operacyjna przeprowadziła już naloty w kilku rejonach i zatrzymała kilka osób zaangażowanych, według publikacji, w ustawianie pułapek strzeleckich i drucianych sideł oraz przechowywanie przynęt z materiałami wybuchowymi.

17 osobników o podwyższonym ryzyku

Grupa fotografów dzikiej przyrody Wild Tuskers Srilanka w ciągu dziesięciu lat zidentyfikowała 300 samców słoni z ciosami i oceniła poziom zagrożeń dla 55 z nich. Wskazała 17 zwierząt, które jej zdaniem wymagają szczególnej uwagi. Na liście znajdują się między innymi Agbo, Wasala, Mahanama, Kashyapa, Suranimala, Sumedha, Surya, Maha, Mahasena, Digabhaya, Gajabahu i Wanniyan.

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Najwyższe wskaźniki ryzyka otrzymały Agbo — 96,7% — oraz Wasala — 95%. Ocena uwzględnia trasy przemieszczania się zwierząt, nakładanie się ich zasięgów z osiedlami i gruntami rolnymi, intensywność konfliktów z ludźmi, wcześniejsze obrażenia, stan fizyczny oraz podatność na kłusownictwo. Przedstawiciele Wild Tuskers Srilanka przekazali raport z listą nowo utworzonej grupie operacyjnej z udziałem sił zbrojnych.

Eksperci wzywają do systemowych rozwiązań

Obrońcy przyrody poparli wzmocnienie ochrony, ale ostrzegli, że stałe towarzyszenie każdemu słoniowi przez uzbrojonych strażników jest praktycznie niemożliwe ze względu na rozległe obszary jego przemieszczania się. Badaczka Manori Gunawardena zaznaczyła, że głównym problemem słoni na Sri Lance jest konflikt z ludźmi: zwierzęta są zabijane za niszczenie upraw, mienia lub wchodzenie do miejscowości.

Ekolodzy uważają, że wojsko i policja mogą skuteczniej wzmocnić zbieranie informacji o przestępstwach przeciwko dzikiej przyrodzie oraz rygorystycznie egzekwować prawo dotyczące zabijania zwierząt, nielegalnego użycia broni i wytwarzania wybuchowych przynęt. Jednocześnie ich zdaniem długoterminowa ochrona słoni wymaga zachowania odpowiednich siedlisk oraz działań zmniejszających konflikty między ludźmi a słoniami.

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