W Parku Narodowym Udawalawe na południu Sri Lanki spadkowi liczebności słoni azjatyckich towarzyszy rozpad ich społeczności na mniejsze i bardziej odizolowane grupy. O wynikach 12-letnich obserwacji zwierząt informuje Ars Technica.

Społeczności zaczęły tracić więzi

Badacze przeanalizowali obserwacje 443 dorosłych i młodych samic, które rejestrowano w parku w latach 2007–2018. Naukowcy identyfikowali zwierzęta na podstawie indywidualnych cech uszu i co roku odtwarzali sieć społeczną słoni na podstawie częstotliwości, z jaką poszczególne osobniki widywano razem.

Mniej więcej od 2012 roku liczba słoni, które ginęły lub opuszczały park, zaczęła przewyższać liczbę nowych osobników. Do 2018 roku z obserwacji zniknęło około 69% samic odnotowanych na początku badania. Wkrótce po tym, jak straty zaczęły przeważać nad pojawianiem się nowych osobników, społeczności stawały się mniejsze, ich liczba rosła, a kontakty między nimi słabły.

Aby sprawdzić, czy nie wynika to wyłącznie ze zmniejszenia próby, zespół osobno zbadał 59 samic, które widywano każdego roku przez cały okres badania. Nawet wśród tych stałych mieszkanek parku więzi społeczne się zmieniały, a fragmentacja sieci ujawniła się od jednego do trzech lat po rozpoczęciu spadku liczebności.

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Mniej pożywienia i przeżywalność cieląt

Park Udawalawe utworzono wokół zbiornika wodnego w latach 70. XX wieku. Tereny wcześniej oczyszczane pod rolnictwo przekształciły się w trawiaste obszary z dużą ilością pożywienia dla słoni. Z czasem, bez regularnych pożarów i oczyszczania, obszary zaczęły zarastać roślinami inwazyjnymi, w tym lantaną, która ogranicza zwierzętom dostęp do pożywienia.

Naukowcy wiążą zmniejszenie ilości pożywienia z tym, że park przestaje przyciągać słonie z innych miejsc, a mniej cieląt dożywa dorosłości. Jako pierwsze z sieci społecznej znikały słabsze więzi między grupami, które zdaniem badaczy mogą być ważne dla przekazywania informacji.

Oznaki zbliżania się do krytycznej granicy

Przed fragmentacją sieci poszczególne wskaźniki struktury społecznej wahały się z roku na rok. Autorzy pracy uważają takie wahania za możliwy wczesny sygnał niestabilności populacji, jednak jego wykrycie wymaga długotrwałych obserwacji. Dane z badania kończą się na 2018 roku, lecz zespół informuje, że spadek populacji w parku trwa, a przeżywalność cieląt pozostaje niska.

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