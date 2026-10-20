W nigeryjskim stanie Adamawa przewodniczący wszystkich 21 rad lokalnych oraz 226 radnych lokalnych przeszło z Partii Ludowo-Demokratycznej (PDP) do Kongresu Wszystkich Postępowców (APC). Poinformował o tym Premium Times Nigeria.

Informacja o odejściu urzędników z PDP została upubliczniona we wtorek, 20 października 2026 roku, po rozpowszechnieniu ich oświadczeń w mediach społecznościowych. Liderzy rad lokalnych oświadczyli, że przed przejściem do innej partii konsultowali się z mieszkańcami i politycznymi współpracownikami.

Oświadczenia urzędników

Przewodniczący rady lokalnej Yola North Jibril Jimeta w liście z 19 października poinformował, że zdecydował się dołączyć do rządzącej APC. Pismo zostało skierowane do przewodniczącego struktury PDP w okręgu Karewa w Yola North.

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Przewodniczący rady Maiha Tijani Atiku w swoim liście podziękował PDP za możliwości, relacje i doświadczenie zdobyte podczas członkostwa w partii. Przewodniczący rady Mubi North Musa Hassan oświadczył, że zdecydował się zakończyć członkostwo w PDP i wybrać inny kierunek polityczny.

Reakcje partii

Sekretarz APC ds. kontaktów z opinią publiczną w stanie Victor Dogo potwierdził przejście 21 przewodniczących rad lokalnych, administratorów rozwoju terytorialnego oraz 226 radnych lokalnych. Według niego urzędnicy zdecydowali się dołączyć do gubernatora Ahmadu Fintiriego, który wcześniej opuścił PDP i przeszedł do APC.

Przewodniczący PDP w stanie Belmont Dogo oświadczył, że partia nie jest zaniepokojona przejściem lokalnych urzędników. Przypomniał, że w 2019 roku Fintiri jako kandydat PDP pokonał urzędującego gubernatora z APC, choć partia nie miała wówczas ani jednego wybranego przewodniczącego rady lokalnej.

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