W stanie Nil Błękitny w południowo-wschodnim Sudanie w okresie od 11 stycznia do 25 listopada przesiedlono 257 020 osób. Stanowi to 52 141 gospodarstw domowych — podaje Anadolu Agency, powołując się na Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM), agencję ONZ.

Przesiedlenia nasiliły się w październiku

Według IOM od połowy października przesiedlenia ludności rozszerzyły się z powodu pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Nowa ocena ponad dwukrotnie przewyższa poprzedni wskaźnik: między 11 stycznia a 15 października organizacja odnotowała w stanie 119 782 przesiedlone osoby.

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Ludzie wyjeżdżali z siedmiu miejscowości

Ludzie opuszczali Geisan, Bau, Wad al-Mahi, El Kurmuk, At Tadamon, Damazin i Ar Rusayris. Szukali schronienia w innych częściach stanu Nil Błękitny, a także w stanach Sennar, Nil Biały, Al-Dżazira i Gedaref.

Według agencji w ostatnich dniach walki w stanie nasiliły się po atakach paramilitarnych Sił Szybkiego Wsparcia oraz ich sojusznika — Sudańskiego Ludowego Ruchu Wyzwolenia-Północ — na kilka miejscowości. Armia sudańska i Siły Szybkiego Wsparcia walczą od kwietnia 2023 roku, kiedy spór dotyczący integracji formacji paramilitarnej z armią przerodził się w działania zbrojne. Wojna pochłonęła dziesiątki tysięcy istnień ludzkich i doprowadziła do przesiedlenia około 13 milionów osób.

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