W hrabstwie Coweta w stanie Georgia w USA 12 stycznia 2027 roku odbędą się wybory specjalne w sprawie uchylenia decyzji o zmianie przeznaczenia terenu dla wartego 17 mld dolarów projektu centrum danych Project Sail. Kompleks ma powstać na ponad 800 akrach terenów wiejskich, około 45 mil na południowy zachód od Atlanty.

Jak informuje OilPrice, sędzia sądu spadkowego Kerri B. Markham wyznaczyła głosowanie po sprawdzeniu petycji przeciwników projektu. Aby poddać tę kwestię pod głosowanie, musieli zebrać podpisy 10% aktywnych wyborców hrabstwa — 10 971 podpisów. Organizatorzy złożyli 14 820 podpisów, z których urząd wyborczy uznał 11 065 za ważne.

Kwestia dotyczy nie tylko jednego projektu

Wyborcy zostaną poproszeni nie tylko o uchylenie zatwierdzonej 7 kwietnia 2026 roku zmiany przeznaczenia terenu dla Project Sail. Inicjatywa przewiduje również usunięcie centrów danych z wykazu obiektów dozwolonych lub warunkowo dozwolonych w przepisach dotyczących zagospodarowania przestrzennego oraz zakaz centrów danych, kryptowalutowych centrów danych i wydobywania kryptowalut we wszystkich strefach hrabstwa Coweta.

Komisja hrabstwa zatwierdziła zmianę przeznaczenia około 829 akrów ziemi w pobliżu dróg Sargent i Wagers Mill z wiejskiej strefy ochrony przyrody na przemysłową stosunkiem głosów trzy do dwóch. Firma Atlas Development, która złożyła wniosek o zmianę przeznaczenia terenu, próbowała zakwestionować petycję, jednak sędzia odrzuciła jej zastrzeżenia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Skala i kontrowersje wokół kompleksu

W dokumentach Atlas Development złożonych w Departamencie Spraw Społeczności Georgii mowa jest o 13 budynkach o powierzchni około 378 tys. stóp kwadratowych każdy, podstacjach elektrycznych oraz zakończeniu budowy do końca 2036 roku. Firma oszacowała dzienne zapotrzebowanie obiektu na wodę na 9,1 mln galonów, a ilość ścieków na 3,03 mln galonów dziennie.

Firma Prologis, która ma umowę na nabycie projektu, przedstawiła mniejszy wariant obejmujący dziewięć budynków o łącznej powierzchni około 4,3 mln stóp kwadratowych i szacowanym zapotrzebowaniu na energię elektryczną na poziomie 900 megawatów. Atlas początkowo prognozowała ponad 1 mld dolarów rocznych lokalnych wpływów podatkowych, jednak Prologis później wskazała szacunek na poziomie około 100 mln dolarów rocznie, podczas gdy w dokumentach stanowych podano 163 mln dolarów.

Grupa mieszkańców złożyła również pozew do sądu wyższej instancji hrabstwa Coweta, domagając się uchylenia zmiany przeznaczenia terenu. Powodowie twierdzą, że komisarze nie uwzględnili ochronnego przeznaczenia ziemi oraz jej znaczenia dla zasilania wód gruntowych. Sprawa jest nadal rozpatrywana.

Czytaj nas na