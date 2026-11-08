W nigeryjskim stanie Kogi część placówek podstawowej opieki zdrowotnej związanych z rządowym programem modernizacji pozostawała niedokończona lub nie mogła w pełni funkcjonować z powodu braku personelu, wody, energii elektrycznej i sprzętu. Poinformował o tym Premium Times po wielomiesięcznym śledztwie.

W styczniu 2025 roku rząd stanowy oświadczył, że przy wsparciu Banku Światowego przeznaczy ponad ₦7 mld na modernizację 88 placówek w 21 obszarach samorządu lokalnego. Wykonawcom polecono zakończyć prace w ciągu czterech miesięcy, a w listopadzie władze ogłosiły oddanie do użytku 80 zmodernizowanych placówek medycznych.

Zamknięta klinika bez sprzętu

Podczas ponownej wizyty 6 maja 2026 roku w ośrodku podstawowej opieki zdrowotnej OAU w Ojoku dziennikarze zobaczyli pomalowany budynek z dachem oraz zamontowanymi drzwiami i oknami. Jednocześnie placówka była zamknięta, nie było w niej medyków ani pacjentów, a usługi medyczne nie były świadczone.

Szef departamentu zdrowia rady samorządu lokalnego Ankpa, Aminu Nuhu, poinformował, że dla części zmodernizowanych placówek nadal poszukiwano pracowników. Według niego w ośrodku w Ojoku wywiercono studnię, ale pompa nie działała z powodu braku zasilania elektrycznego lub instalacji solarnej. Strażnik placówki powiedział dziennikarzom, że wewnątrz nie ma sprzętu medycznego.

Rozbieżności w dokumentach

Dane dotyczące zamówień przeanalizowane przez redakcję zawierają cztery kontrakty infrastrukturalne dla 88 ośrodków o łącznej wartości ₦6,1 mld. W dokumentach odnotowano wypłatę ₦5,5 mld, czyli około 90,6% tej kwoty, czterem wykonawcom. Dziennikarze nie mogli jednak niezależnie zweryfikować tych informacji na podstawie wyciągów bankowych lub zapisów skarbowych.

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Opisy czterech pakietów kontraktowych obejmowały 20 różnych obszarów samorządu lokalnego, choć rząd mówił o wszystkich 21. Ponadto łączna wartość kontraktów okazała się niższa od deklarowanych przez władze ponad ₦7 mld. Dokumenty nie wyjaśniały różnicy między tymi kwotami.

Rząd stanowy nie przekazał również redakcji pełnej listy 80 placówek, które ogłosił jako oddane do użytku. Dlatego dziennikarze nie mogli niezależnie ustalić, czy kontrolowane przez nich ośrodki medyczne znalazły się na tej liście.

Problemy z funkcjonowaniem centrów medycznych

W ośrodku podstawowej opieki zdrowotnej w Ankpą świadczono usługi, jednak pracownicy skarżyli się na brak bieżącej wody, energii elektrycznej i zasilania solarnego do codziennej pracy. Z powodu niedoboru personelu i ochrony placówka nie mogła działać przez całą dobę. Dziennikarze udokumentowali również niedokończone prace budowlane oraz ślady przedostawania się wody deszczowej do laboratorium.

W Ganadży medycy nadal pracowali w dwóch użyczonych salach szkolnych po tym, jak poprzedni budynek ośrodka został zalany niemal osiem lat temu. Według pracowników pomieszczenia te nie pozwalają na przyjmowanie pacjentów ani świadczenie opieki położniczej.

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