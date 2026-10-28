Władze stanu Niger w Nigerii oświadczyły, że pojazd, który uczestniczył w śmiertelnym wypadku na drodze Minna–Bida, nie wykonywał zadań w ramach konwoju gubernatora Mohammeda Umaru Bago. W wypadku zginęło pięć osób, w tym czworo studentów Federalnego Uniwersytetu Technologicznego oraz kierowca pracujący w administracji gubernatora.

Oświadczenie władz stanowych

Stanowy komisarz ds. informacji i orientacji, Obed Nana, poinformował, że kierowca wracał z podróży wraz z innymi pracownikami rządu. Jak powiedział, pojazd nie był zaangażowany w eskortowanie gubernatora. Informuje o tym Premium Times Nigeria.

Według wstępnych informacji, którymi dysponuje rząd stanowy, kierowca zachował się nieostrożnie, co zdaniem władz doprowadziło do wypadku. Inni pracownicy rządu, którzy ucierpieli w tym zdarzeniu, są leczeni.

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Okoliczności wypadku są badane

Według gazety The Punch doszło do zderzenia samochodu, w którym znajdował się dyrektor generalny administracji gubernatora Dauda Chikuba, z innym pojazdem przewożącym studentów. Chikuba trafił do szpitala.

Policja stanu Niger bada okoliczności wypadku. Władze stanowe wyraziły współczucie rodzinom zabitych i wezwały kierowców do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zachowania ostrożności. W oświadczeniu rząd nie podał dodatkowych szczegółów wypadku ani nazwisk ofiar śmiertelnych.

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