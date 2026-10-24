W Nigerii żołnierze operacji Operation Enduring Peace (OPEP) uratowali bez obrażeń osobę porwaną w Gura-Toppi, na obszarze samorządowym Jos South w stanie Plateau. Poinformował o tym Premium Times Nigeria.

Operacja w Gura-Toppi

Według publikacji 23 października żołnierze sektora 1 OPEP zareagowali na zgłoszenie o porwaniu. Specjalistyczne wydanie Zagazola Makama podało, że domniemani porywacze uciekli przed przybyciem wojska, po czym poszkodowany został uratowany bez obrażeń.

Według źródła działania mające na celu ustalenie tożsamości i zatrzymanie podejrzanych trwały.

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Wzmocnione środki bezpieczeństwa

Premium Times Nigeria zaznacza również, że w ciągu miesiąca w rejonach Lo-Pam-Diet, Gura-Toppi i Ragol-Kanang w Jos South porwano co najmniej osiem osób. Krewni niektórych poszkodowanych powiedzieli wydaniu, że za ich uwolnienie zapłacono okupy w wysokości milionów nair.

W poszkodowanych społecznościach wzmocniono środki bezpieczeństwa i ograniczono przemieszczanie się nocą. Mieszkańcy informowali o kontrolach motocykli i trójkołowców oraz sprawdzaniu ich kierowców po godzinie 19:00 w niektórych rejonach. Liderzy społeczności wyrażają zaniepokojenie częstotliwością porwań i strachem wśród mieszkańców.

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