W stanie Waszyngton w USA rodzice uczennic, organizacja praw człowieka TransFamilies oraz związek zawodowy Washington Education Association złożyli pozew przeciwko inicjatywie 638, która zakazuje transpłciowym dziewczętom występów w żeńskich drużynach sportowych. Powodowie uważają ten przepis za dyskryminujący i twierdzą, że jego egzekwowanie może prowadzić do inwazyjnych badań medycznych uczennic.

Jak informuje The Guardian, wyborcy stanowi zatwierdzili inicjatywę w ubiegłym tygodniu. Ma ona wejść w życie 3 grudnia i obejmować uczniów szkół podstawowych, średnich i ponadpodstawowych.

Wymogi dotyczące medycznego potwierdzenia płci

Inicjatywa przewiduje, że przed dołączeniem do żeńskiej drużyny dziewczęta muszą przedstawić dokumenty medyczne potwierdzające ich płeć. W tym celu mogą być wymagane testy hormonalne lub genetyczne albo badanie anatomii rozrodczej. Dokument nie ustanawia analogicznych wymogów dla chłopców.

Lekarze, nauczyciele i rodzice wyrazili obawy, że mechanizm ten może obejmować badania genitaliów. Ich zdaniem takie kontrole naruszają prywatność uczennic i mogą zniechęcać dziewczęta do uprawiania sportów zespołowych. Zwolennicy zakazu, finansowanego przez konserwatywnego menedżera funduszu hedgingowego Briana Heywooda, twierdzą, że ma on zapewnić uczciwość w kobiecym sporcie.

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Argumenty powodów

Pozew złożyli rodzice transpłciowych i cispłciowych dziewcząt. Wśród powodów jest rodzic 17-letniej transpłciowej uczennicy, która uprawia sport zespołowy i obawia się ujawnienia swojej tożsamości płciowej oraz wykluczenia z zawodów. Do sprawy dołączyli także rodzice dwóch cispłciowych sportsmenek, którzy sprzeciwiają się wymogom weryfikacji płci.

Powodowie twierdzą, że inicjatywa narusza konstytucję stanu Waszyngton, w tym prawo uczniów do prywatności i gwarancje równych praw, ponieważ dotyczy wyłącznie dziewcząt. Wskazują również na możliwe naruszenie stanowej ustawy chroniącej osoby transpłciowe przed dyskryminacją. Według urzędników szkolnych na początku roku stan wiedział o około 10 transpłciowych uczestnikach drużyn sportowych wśród 200 tys. uczniów-sportowców.

W poniedziałek rada dyrektorów Seattle Public Schools również poparła możliwość podjęcia przez okręg szkolny działań prawnych przeciwko zakazowi.

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