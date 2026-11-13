W austriackim kraju związkowym Styria uczestnicy programu zdalnego monitorowania HerzMobil Steiermark po trzech miesiącach uzyskali, według danych ankietowych, wyższe wyniki dotyczące jakości życia i samoopieki w niewydolności serca. Wyniki analizy przedstawiono podczas ESC Digital & AI Summit 2026; obejmują one działalność programu w dziewięciu ośrodkach medycznych regionu w latach 2019–2025.

Jak podaje News-Medical, do programu włączano pacjentów wypisanych ze szpitala po ostrym epizodzie niewydolności serca. Codziennie przekazywali oni za pośrednictwem aplikacji dane o masie ciała, ciśnieniu tętniczym i częstości akcji serca. Uczestnicy wskazywali także, czy przyjęli leki i jak się czuli.

Aplikacja była połączona z wagami oraz urządzeniami do pomiaru ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca. Dane regularnie analizowały wyspecjalizowane pielęgniarki i lekarze, którzy w razie potrzeby mogli wysyłać pacjentom wiadomości, dzwonić do nich lub organizować wizytę osobistą.

Wskaźniki po trzech miesiącach

Naukowcy przeanalizowali 1709 ankiet wypełnionych na początku udziału oraz 1526 ankiet po trzech miesiącach. Wśród uczestników 74% stanowili mężczyźni, a 75% to osoby w wieku 60 lat lub starsze.

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Łączny wynik w Kwestionariuszu Kardiomiopatii Kansas City, który ocenia stan zdrowia i jakość życia, wzrósł z 62,6 do 76,9 punktu na 100. Według autorów poprawę odnotowano we wszystkich domenach ankiety, w tym w zakresie ograniczeń fizycznych, nasilenia objawów, poczucia własnej skuteczności i jakości życia.

Korzystanie z programu

Dziewięćdziesiąt procent uczestników stwierdziło, że potrafiło samodzielnie korzystać z urządzeń, a taki sam odsetek ocenił korzystanie z nich i przekazywanie danych jako łatwe. Pod koniec programu 97% zgłosiło codzienną kontrolę masy ciała, 98% — przyjmowanie leków, 91% — aktywność fizyczną, a 88% — kontrolę spożycia płynów. Kolejne 89% respondentów oświadczyło, że jest pewnych swojej zdolności do kontrolowania objawów, takich jak duszność.

Telemonitoring jako wartościową koncepcję określiło 94% pacjentów, którzy zaznaczyli, że poleciliby go innym. Niemal 60% uczestników wyraziło chęć dalszego korzystania ze zdalnego nadzoru. Prezentujący badanie Andreas Prenner ze Styrian Hospital Corporation poinformował, że kolejnymi krokami powinny być prospektywne badania długoterminowych wyników klinicznych, rozszerzenie programu oraz zbadanie przyczyn mniejszej reprezentacji kobiet wśród jego uczestników.

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