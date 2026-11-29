W Szwajcarii 29 listopada odbędzie się ogólnokrajowe głosowanie w czterech kwestiach: ograniczenia głośnych fajerwerków, finansowania 13. corocznej wypłaty w ramach państwowego systemu emerytalnego, opodatkowania małżeństw oraz złagodzenia zasad eksportu sprzętu wojskowego. Według Anadolu Agency, oczekiwana frekwencja wyniesie 52%, co przewyższa długoterminową średnią na poziomie 47,3%.

Szwajcarska Rada Federalna i parlament zalecają zatwierdzenie finansowania dodatkowej wypłaty emerytalnej oraz zmian w ustawie o materiałach wojskowych. Jednocześnie sprzeciwiają się inicjatywom dotyczącym fajerwerków i podatków dla małżeństw.

Fajerwerki i finansowanie emerytur

Inicjatywa dotycząca fajerwerków przewiduje zakaz sprzedaży i używania głośnych wyrobów pirotechnicznych w całym kraju. Cichsze alternatywy, w tym zimne ognie i fontanny pirotechniczne, mają pozostać dozwolone. Kantony będą mogły wprowadzać wyjątki dla dużych uroczystości publicznych, lecz nie dla osób prywatnych. Według ostatniego sondażu instytutu gfs.bern ograniczenia popiera 63% respondentów, a 35% jest im przeciwnych.

Osobno wyborcy zdecydują, jak sfinansować 13. coroczną wypłatę w ramach państwowego systemu emerytalnego AVS, zatwierdzoną w marcu 2024 roku. Około 2,6 mln emerytów ma po raz pierwszy otrzymać tę wypłatę w grudniu. Parlament proponuje podnieść standardową stawkę VAT z 8,1% do 8,5%, a stawkę za zakwaterowanie hotelowe z 3,8% do 4%. Obniżona stawka 2,6% na żywność i leki nie zmieni się. Przeciw tej propozycji opowiedziało się 51% uczestników sondażu, a poparło ją 46%.

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Podatki i eksport uzbrojenia

Inicjatywa partii Centrum proponuje usunięcie niekorzystnych rozwiązań podatkowych dla małżeństw w systemie bezpośredniego opodatkowania federalnego. Obecnie dochody małżonków oblicza się łącznie, przez co niektóre pary mogą płacić więcej niż niepozostający w małżeństwie partnerzy o takich samych dochodach. Według sondażu poparcie dla inicjatywy spadło z 55% w październiku do 40%, podczas gdy odsetek przeciwników wzrósł do 54%.

Pod głosowanie poddano także poprawkę do ustawy o materiałach wojskowych. Umożliwiłaby ona dostarczanie sprzętu wojskowego państwom partnerskim zaangażowanym w konflikty zbrojne, jeżeli byłoby to zgodne ze szwajcarską neutralnością oraz interesami polityki zagranicznej lub bezpieczeństwa państwa. Po rozpoczęciu rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie Szwajcaria odrzuciła wnioski Niemiec, Danii i Hiszpanii o przekazanie Ukrainie sprzętu wyprodukowanego w Szwajcarii. Według Rady Federalnej, o czym informował szwajcarski nadawca publiczny SRF, proponowane zmiany nie pozwolą ani na bezpośrednie, ani na pośrednie przekazywanie broni Ukrainie. Za poprawką gotowych jest głosować 49% respondentów, a przeciw — 46%.

Do zatwierdzenia inicjatyw dotyczących fajerwerków i podatków dla małżeństw, a także decyzji o finansowaniu emerytur, potrzebna jest większość głosów wyborców i kantonów. Poprawce do ustawy o materiałach wojskowych wystarczy większość głosów wyborców.

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