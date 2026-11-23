W Szwajcarii odbędzie się referendum w sprawie zmian w ustawie o materiałach wojskowych, które przewidują złagodzenie ograniczeń dotyczących eksportu szwajcarskiej broni i sprzętu wojskowego. Głosowanie stało się kolejnym etapem debaty o tradycyjnej neutralności kraju, która zaostrzyła się po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.

Jak informuje The Japan Times, parlament pod koniec ubiegłego roku zatwierdził poprawki, jednak zostały one zaskarżone, po czym wyznaczono referendum. Według najnowszych sondaży 49% respondentów popierało zmiany, a przewaga ich zwolenników nie przekraczała trzech punktów procentowych.

Obowiązujące ograniczenia

Zgodnie z przepisami zaostrzonymi pod koniec 2021 roku Szwajcaria nie może dostarczać uzbrojenia państwom zaangażowanym w konflikty zbrojne. Z tego powodu kraj blokował dostawy broni szwajcarskiej produkcji do Ukrainy. W 2023 roku szwajcarskie władze nie zezwoliły również państwowej spółce Ruag na sprzedaż Niemcom prawie 100 czołgów, które Berlin planował wyremontować i przekazać Ukrainie.

Profesorka prawa międzynarodowego Uniwersytetu w Lozannie Evelin Schmid stwierdziła, że Szwajcarii trudno jest wypracować spójną strategię od początku wojny w Ukrainie. Jej zdaniem kraj nie może jednocześnie zachowywać stałej neutralności i dostarczać broni, gdy leży to w jego interesie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Co przewidują poprawki

Zmiany mają znieść przepis, zgodnie z którym inne kraje muszą uzyskać zgodę Szwajcarii na przekazanie szwajcarskiego sprzętu wojskowego innemu państwu. Przeciwnicy inicjatywy uważają, że osłabi to kontrolę nad ostatecznym przeznaczeniem broni i stworzy ryzyko, że trafi ona do państw zbójeckich lub ugrupowań terrorystycznych.

Jednocześnie przemysł obronny i rząd popierają poprawki. Argumentują to koniecznością utrzymania szwajcarskiego sektora w międzynarodowych łańcuchach produkcyjnych oraz zapewnienia dostępu do materiałów na potrzeby obronności. Zaktualizowana ustawa ma również określić listę „państw partnerskich”, którym będzie można sprzedawać szwajcarską broń nawet podczas konfliktu, oraz zapewnić większą elastyczność w handlu ze Stanami Zjednoczonymi — drugim pod względem znaczenia rynkiem dla krajowego sektora obronnego.

Jednocześnie zmiany nie będą oznaczać dostaw broni do Ukrainy. W materiale zaznaczono, że z powodu szwajcarskiego embarga wobec Rosji przekazanie uzbrojenia Kijowowi dałoby Ukrainie przewagę wojskową niezgodną z neutralnością Szwajcarii.

Czytaj nas na