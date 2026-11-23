Naukowcy z Uniwersytetu w Bazylei w Szwajcarii zidentyfikowali u myszy dwie grupy neuronów w pniu mózgu, które uczestniczą w kształtowaniu potrzeby snu. Długotrwałe hamowanie tych komórek skróciło czas snu zwierząt o około 70%, podaje ScienceDaily.

Neurony uaktywniają się podczas czuwania

Zespół kierowany przez profesora Alexa Schiera z Biozentrum Uniwersytetu w Bazylei badał aktywność mózgu myszy podczas zwykłego cyklu snu i czuwania, po długotrwałym pozbawieniu snu oraz podczas snu regeneracyjnego. W pracach uczestniczyli także badacze z Beth Israel Deaconess Medical Center i Uniwersytetu Auburn.

W pniu mózgu naukowcy zidentyfikowali dwie populacje komórek — neurony GABAergiczne i serotoninergiczne. Ich aktywność stopniowo wzrastała, im dłużej myszy pozostawały bez snu, i zmniejszała się po zaśnięciu. Wskazuje to, że komórki nie tylko śledzą czas trwania czuwania, lecz także uczestniczą w narastaniu potrzeby snu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Aktywacja wydłużała sen

Sztuczna aktywacja obu grup neuronów powodowała u myszy dłuższy i głębszy sen, podobny do snu regeneracyjnego po długotrwałym czuwaniu. Natomiast po zahamowaniu tych komórek zwierzęta spały mniej i mogły pozostawać czujne.

Podczas długotrwałego hamowania obu grup neuronów myszy spały około 70% mniej niż normalnie. Jednocześnie u większości zwierząt nie zaobserwowano części poważnych zaburzeń zachowania, które zwykle wiąże się z długotrwałym niedoborem snu. W kolejnym etapie badacze planują ustalić, jak te neurony oddziałują z innymi obszarami mózgu oraz jakie mechanizmy molekularne tworzą potrzebę snu.

Czytaj nas na