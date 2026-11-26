W Szwajcarii badacze z Empa — Szwajcarskich Federalnych Laboratoriów Nauki i Technologii Materiałowych — przetestowali „żywy” hydrożel do leczenia zakażonych ran. Materiał łączy bakteriofagi — wirusy, które selektywnie atakują bakterie — oraz probiotyczne bakterie kwasu mlekowego. Według News-Medical, w hodowlach laboratoryjnych i modelu rany skóry człowieka ex vivo terapia niszczyła Pseudomonas aeruginosa w ciągu 24 godzin oraz całkowicie zapobiegała tworzeniu biofilmów.

Sekwencyjne działanie fagów i probiotyków

Hydrożel zawiera koktajl dwóch rodzajów fagów oraz mikrogranulki z pałeczkami kwasu mlekowego. Granulki wykonano z alginianu — biopolimeru pozyskiwanego z wodorostów. Zgodnie z założeniem naukowców fagi szybko atakują docelowe patogeny i mogą niszczyć bakterie oporne na kilka leków, nie szkodząc znajdującej się w pobliżu korzystnej florze bakteryjnej.

Pałeczki kwasu mlekowego działają później: wykazują działanie przeciwdrobnoustrojowe i, jak powiedział badacz Empa Kun Ren, wspierają gojenie ran, sprzyjając regeneracji tkanek. Zespół badał połączenie fagów i pałeczek kwasu mlekowego w hodowlach bakterii in vitro oraz w modelu rany skóry ex vivo.

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Materiał aktywuje się w obecności patogenów

Konstrukcję hydrożelu opracowano tak, aby mogła być rozkładana przez patogeny Pseudomonas aeruginosa. Ma to zapewniać uwalnianie mikroorganizmów terapeutycznych wyłącznie wtedy, gdy w ranie obecny jest patogen. Jak zaznaczyli badacze, takie podejście może również zapobiegać rozwojowi oporności wewnątrz żelu terapeutycznego.

Połączenie fagów i probiotyków nie tylko zapobiegało powstawaniu biofilmów, lecz także znacząco zmniejszało już utworzone biofilmy. Oddzielne badanie zespołu Empa i Uniwersytetu Kopenhaskiego, opublikowane w czasopiśmie npj Antimicrobials and Resistance, wykazało, że pałeczki kwasu mlekowego zaburzają tworzenie wici Pseudomonas i zmieniają powierzchniową strukturę patogenów. Autorzy uznali wyniki testów laboratoryjnych za obiecujące i podkreślili potrzebę dalszych badań.

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