W Szwecji 19-letni mężczyzna został oskarżony o planowanie ataku nożem na szkołę średnią w mieście Halmstad na południu kraju. Według prokuratury planował ranić lub zabić ludzi w imieniu ugrupowania Państwo Islamskie. Poinformował o tym The Local Sweden.

Oskarżenia i postępowanie sądowe

Jak oświadczyła prokuratura, mężczyzna planował przeprowadzić atak w okresie od 1 marca do 13 kwietnia. Postawiono mu również zarzuty przynależności do organizacji terrorystycznej oraz publicznego podżegania do terroryzmu.

Mężczyzna został zatrzymany w kwietniu, a jego nazwiska nie ujawniono. Rozpoczęcie procesu zaplanowano na 19 listopada, a rozprawy mają potrwać cztery dni.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oświadczenie służby bezpieczeństwa

Szwedzka służba bezpieczeństwa Säpo, która prowadziła postępowanie przygotowawcze, oświadczyła, że oskarżony oglądał i rozpowszechniał w internecie brutalne islamistyczne materiały propagandowe. Według służby deklarował gotowość złożenia przysięgi wierności Państwu Islamskiemu i wzywał innych do rozpowszechniania komunikatów tego ugrupowania.

Szef operacji Säpo Fredrik Hallström oświadczył, że główne zagrożenie obecnie pochodzi od osób działających samodzielnie i wybierających łatwo dostępne cele, używających prostych środków, w tym broni białej. Zaznaczył również, że młodzież i dzieci przyswajają znaczne ilości propagandy oraz materiałów przedstawiających drastyczną przemoc w mediach społecznościowych i na innych platformach cyfrowych.

Czytaj nas na