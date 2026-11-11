W Szwecji 2,82% dorosłych pacjentów nadal odbierało leki opioidowe w aptekach zarówno w ciągu pierwszych trzech miesięcy, jak i czterech–sześciu miesięcy po operacji. Taki wynik uzyskano w badaniu obejmującym 1 245 211 osób operowanych w kraju w latach 2018–2022, informuje News-Medical.

Do próby włączono pacjentów, którzy przez większą część roku przed operacją nie odbierali opioidów. Po zabiegu chirurgicznym leki w obu wskazanych okresach odebrały 35 132 osoby. Według autora pracy, Claesa Hedda z Instytutu Karolinska, odpowiada to około 7 tys. pacjentów rocznie w Szwecji.

Czynniki podwyższonego ryzyka

Badacze powiązali większe prawdopodobieństwo dalszego odbierania opioidów po operacji ze starszym wiekiem, większą liczbą chorób współistniejących, niedawnym rozpoznaniem raka, przewlekłym bólem, lękiem lub depresją, a także problemami z alkoholem lub narkotykami. Operacja w trybie nagłym również wiązała się z wyższym ryzykiem.

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Pacjenci, którzy odbierali opioidy już w pierwszym tygodniu po operacji, ponad dwukrotnie częściej nadal odbierali je kilka miesięcy później. Według Hedda część czynników ryzyka można określić jeszcze przed zabiegiem chirurgicznym, podczas gdy przepisywanie leków przeciwbólowych po operacji jest czynnikiem, na który system opieki zdrowotnej może wpływać.

Ograniczenie wczesnego stosowania

W innym badaniu z udziałem 842 pacjentów po dużych operacjach okrężnicy i odbytnicy opioidy stosowano w razie potrzeby, a nie według stałego harmonogramu, wraz z innymi lekami przeciwbólowymi. W ciągu czterech lat mediana spożycia opioidów zmniejszyła się o 70%. Pod koniec tego okresu niemal co trzeci pacjent nie otrzymywał takich leków przez pierwsze sześć dni po operacji.

Jednocześnie badacze podkreślili, że nadal należy ustalić, czy mniejsze wczesne stosowanie opioidów obniża ryzyko ich długotrwałego używania po operacji.

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