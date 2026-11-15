W Szwecji sieci przestępcze coraz częściej werbują dziewczęta i młode kobiety, między innymi do przewożenia narkotyków i broni. Gangi przyciągają je obietnicami szybkiego zarobku i uznania, informuje Tagesschau.

Kobiety w sieciach przestępczych

Według badania Szwedzkiej Rady ds. Zapobiegania Przestępczości policja zarejestrowała niemal 10 tysięcy dziewcząt i kobiet jako uczestniczki sieci przestępczych lub osoby z nimi powiązane. Łącznie w takich sieciach odnotowano około 62 tysięcy osób, z czego kobiety stanowiły około 16%.

Dziewczęta w tych grupach zazwyczaj mają mniejszy wpływ niż chłopcy i rzadziej należą do stałej hierarchii. Mogą przewozić lub przechowywać narkotyki, uczestniczyć w oszustwach lub przygotowywaniu brutalnych przestępstw. Ekspert szwedzkiej telewizji ds. przestępczości gangów Diamant Salihu zaznaczył, że kobietom może być łatwiej zbliżyć się do potencjalnych ofiar, ponieważ przez długi czas traktowano je z mniejszą podejrzliwością niż mężczyzn.

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Mniej strzelanin, ale ryzyko pozostaje

Jednocześnie poziom przemocy gangów w kraju w ostatnim czasie spadł. W pierwszej połowie 2026 roku szwedzka policja zarejestrowała 39 strzelanin — najmniej od rozpoczęcia prowadzenia takich statystyk w 2017 roku. W analogicznym okresie poprzedniego roku odnotowano 86 strzelanin. Spadła również liczba ataków z użyciem materiałów wybuchowych.

Mimo to śledczy nadal odnotowują udział bardzo młodych ludzi w poważnych przestępstwach. W ostatnich miesiącach w kilku sprawach dotyczących usiłowania zabójstwa wśród zatrzymanych domniemanych sprawczyń były nastoletnie dziewczęta. Latem parlament Szwecji postanowił obniżyć wiek odpowiedzialności karnej z 15 do 14 lat w odpowiedzi na przemoc wśród młodzieży.

Na przedmieściach Sztokholmu rodzice organizują także nocne patrole, aby nie dopuścić do wciągania nastolatków do sieci przestępczych. W gminie Järfälla grupy matek i ojców w weekendy patrolują ulice, rozmawiają z młodzieżą i zgłaszają władzom podejrzane sytuacje.

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