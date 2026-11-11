W Szwecji Partia Socjaldemokratyczna i Partia Zielonych mają 11 listopada spotkać się z Partią Centrum i Partią Lewicy, aby omówić możliwości utworzenia zdolnej do funkcjonowania koalicji rządowej. Informuje o tym The Local Sweden.

Próba przezwyciężenia różnic

Rzeczniczka Partii Zielonych ds. polityki gospodarczej Janine Alm Ericson powiedziała szwedzkiej stacji SVT, że cztery partie spotkają się, jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego. Rozmowy mają być poświęcone przezwyciężeniu różnic dotyczących składu przyszłego rządu.

Jak zaznaczyła, impas będzie się utrzymywał, dopóki Partia Centrum odmawia poparcia rządu, w którego skład wchodziliby ministrowie Partii Lewicy, a Partia Lewicy nie zgadza się poprzeć gabinetu bez swoich ministrów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowisko Partii Zielonych

Alm Ericson zaznaczyła, że Partia Zielonych nadal uważa udział wszystkich czterech sił politycznych za najlepszą i najstabilniejszą opcję. Jej zdaniem rząd większościowy z udziałem tych partii zapewniłby stabilność i realizację porozumień.

Rozmowy odbywają się po tym, jak liderka Partii Centrum Elisabeth Thand Ringqvist złagodziła swój sprzeciw wobec poparcia rządu, który byłby zależny od głosów skrajnie prawicowych Szwedzkich Demokratów. Dała liderowi Umiarkowanej Partii Koalicyjnej Ulfowi Kristerssonowi i liderce Partii Socjaldemokratycznej Magdalenie Andersson tydzień na przedstawienie najlepszego całościowego pakietu polityk i konfiguracji rządu.

Czytaj nas na