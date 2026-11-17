W Szwecji Partia Socjaldemokratyczna, Partia Centrum, Partia Zielonych i Partia Lewicy uzgodniły założenia przyszłej ustawy, która ma powstrzymać deportacje młodych osób przybyłych do kraju jako osoby pozostające na utrzymaniu swoich rodziców. Inicjatywa dotyczy osób, którym odmówiono zezwolenia na pobyt 20 lipca 2021 roku lub później. Poinformował o tym The Local Sweden.

Decyzja komisji

We wtorek Komisja Ubezpieczeń Społecznych, która zajmuje się ustawodawstwem migracyjnym, przyjęła decyzję określającą zakres przyszłej ustawy. Cztery partie uzgodniły jej postanowienia w ramach prac komisji.

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Kolejne kroki

Partie planują przygotować pełny tekst projektu ustawy w najbliższych miesiącach. Obecnie w Szwecji nie ma utworzonego rządu, dlatego prace nad dokumentem mają być kontynuowane w komisji.

Partie mają nadzieję, że po ogłoszeniu założeń przyszłego ustawodawstwa Szwedzka Agencja Migracyjna zawiesi wydawanie decyzji o deportacji do czasu utworzenia nowego rządu. Liczą również na to, że nowe przepisy wejdą w życie nie później niż jesienią 2027 roku.

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