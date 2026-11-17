W Szwecji ceny energii elektrycznej tej zimy mogą być nieco wyższe niż w sezonie 2022–2023, podczas kryzysu energetycznego. Taką prognozę opublikował dostawca energii elektrycznej Bixia, informuje The Local Sweden.

Prognoza na miesiące zimowe

Według oceny Bixia średnia cena energii elektrycznej w Europie Północnej w okresie od grudnia do lutego wyniesie około 1,70 korony szwedzkiej za kilowatogodzinę. Firma zaznaczyła, że jest to nieco więcej niż wskaźniki z sezonu zimowego 2022–2023.

Analityk Bixia Johan Sigvardsson podkreślił, że niepewność pozostaje wyjątkowo wysoka, dlatego ceny mogą znacznie wahać się w obu kierunkach.

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Najwyższe ceny są oczekiwane na południu

Zgodnie z prognozą gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa w południowej Szwecji zetkną się z najwyższymi cenami. Na lokalny rynek wpływają ceny energii elektrycznej w Niemczech i Danii. W strefie SE4, obejmującej Skanię, Blekinge oraz części Hallandu i Smalandii, cena w miesiącach zimowych może osiągnąć 1,80 korony za kilowatogodzinę.

W strefie SE3, do której należą Sztokholm, Göteborg i region Mälaren, Bixia prognozuje około 1,50 korony za kilowatogodzinę. W strefach SE1 i SE2, położonych głównie na północ od rzeki Dalälven, oczekiwany jest znacznie niższy poziom — około 0,70 korony za kilowatogodzinę.

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