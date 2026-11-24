Parlament Szwecji 30 listopada zagłosuje nad przyznaniem premierowi Ulfowi Kristerssonowi nowego czteroletniego mandatu. Jak informuje The Local Sweden, rozmowy w sprawie utworzenia rządu znalazły się w impasie po wyborach parlamentarnych 13 września.

Podział miejsc w parlamencie

W wyborach centrolewicowa opozycja zdobyła 176 miejsc, podczas gdy prawicowy blok Kristerssona, w skład którego wchodzą prezentujący antyimigracyjne stanowisko Szwedzcy Demokraci, uzyskał 173 mandaty. Cztery partie bloku centrolewicowego nie zdołały utworzyć rządu z powodu różnic ideologicznych.

Kristersson nie ma większości parlamentarnej i przed głosowaniem będzie próbował uzyskać poparcie Partii Centrum, która obecnie skłania się ku lewej stronie spektrum politycznego. Partia dotychczas odmawiała współpracy z rządem, na który wpływ mają albo skrajnie prawicowi Szwedzcy Demokraci, albo socjalistyczna Partia Lewicy.

Ryzyko przedterminowych wyborów

Przewodniczący parlamentu Andreas Norlén oświadczył, że nadal nie wiadomo, czy parlament zatwierdzi kandydaturę Kristerssona 30 listopada. Jeśli głosowanie zakończy się niepowodzeniem, musi odbyć się kolejne głosowanie nad premierem. Norlén zaznaczył, że taki rozwój wydarzeń stwarza znaczące ryzyko przedterminowych wyborów.

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Zgodnie z procedurą przewodniczący może poddać pod głosowanie posłów do czterech kandydatur na stanowisko premiera. Jeśli wszystkie takie głosowania zakończą się bez rezultatu, w Szwecji muszą zostać zarządzone przedterminowe wybory.

Dwie wcześniejsze próby wyboru szefa rządu już zakończyły się niepowodzeniem: 15 października parlament nie poparł liderki Partii Socjaldemokratycznej Magdaleny Andersson, a 3 listopada — liderki Partii Centrum Elisabeth Thand Ringqvist. Ostatnie przedterminowe wybory w Szwecji odbyły się w 1958 roku.

Szwecja już wcześniej prowadziła długie rozmowy w sprawie utworzenia rządu: po wyborach w 2022 roku trwały one 37 dni, a po głosowaniu w 2018 roku — 134 dni.

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