W Szwecji coraz więcej cudzoziemców otrzymuje pisma od Agencji Migracyjnej dotyczące kontroli w sprawie możliwego cofnięcia stałego pozwolenia na pobyt. Agencja ma obecnie 7884 otwarte sprawy dotyczące cofnięcia pozwoleń na pobyt, informuje The Local Sweden.

Urząd nie sprecyzował, ile z tych spraw wiąże się z podejrzeniami dotyczącymi pierwotnych podstaw przyznania pozwolenia. Łączna liczba obejmuje również przypadki wyjazdu danej osoby ze Szwecji, zmiany warunków w krajach pochodzenia uchodźców oraz standardowe cofanie starych pozwoleń na pracę po zmianie pracodawcy.

Priorytet dla Agencji Migracyjnej

Według statystyk Agencji Migracyjnej roczna liczba cofniętych tymczasowych i stałych pozwoleń na pobyt wzrosła czterokrotnie od czasu dojścia do władzy rządu Tidö w 2022 roku. W 2023 roku rząd polecił agencji traktować sprawy cofnięcia pozwoleń priorytetowo oraz stworzyć system monitorowania wyników. Polecenie to powtarzano w latach 2024, 2025 i 2026.

W kwietniu 2024 roku agencja uruchomiła strategiczny obszar poświęcony cofaniu pozwoleń, przestępczości zorganizowanej i zagrożeniom dla bezpieczeństwa narodowego. W marcu 2025 roku formalnie utworzyła jednostkę kontrolną liczącą około 100 pracowników, która opracowuje procedury i udziela pracownikom zaleceń. Kolejnych około 100 pracowników w innych jednostkach zajmuje się sprawami cofania pozwoleń.

Od listopada 2024 roku do końca 2025 roku dwie jednostki rozpatrujące wnioski o obywatelstwo przekazały jednostce ds. cofania pozwoleń informacje o 637 wnioskodawcach, których stałe pozwolenia mogły zostać poddane ponownej ocenie.

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Wszczęcie kontroli nie oznacza cofnięcia

Kierownik sekcji krajowej jednostki operacyjnej Agencji Migracyjnej Oskar Ekblad zaznaczył, że do wszczęcia kontroli wymagany jest niższy próg dowodowy niż do faktycznego cofnięcia pozwolenia. Informacje do rozpatrzenia mogą pochodzić od innych organów państwowych, osób prywatnych lub pracowników rozpatrujących wnioski o obywatelstwo, łączenie rodzin bądź inne pozwolenia.

Prawnik imigracyjny Justby Juanvat oświadczył, że agencja analizuje wcześniejsze sprawy i wyjaśnienia wnioskodawców, szukając niezgodności lub oznak możliwych fałszywych informacji. Jak powiedział, w 2026 roku prowadził już od 10 do 20 takich spraw, podczas gdy w 2025 roku miał jedną.

Wśród spraw prowadzonych przez prawnika były przypadki, w których osoby uzyskiwały stałe pozwolenie dzięki małżeństwu lub partnerstwu, a wkrótce potem kończyły związek. W jednej z takich spraw Sąd Migracyjny w Göteborgu uchylił decyzję o cofnięciu pozwolenia po tym, jak wnioskodawczyni przedstawiła dowody autentyczności małżeństwa.

W lipcu weszła w życie ustawa o „niewłaściwym zachowaniu”. Zniosła ona wymóg istnienia „szczególnych powodów” do cofnięcia pozwolenia obowiązującego od ponad czterech lat, jednak zmiana ta dotyczy wyłącznie pozwoleń wydanych po wejściu ustawy w życie. Ustawa pozwala również cofnąć stałe pozwolenie z powodu niewłaściwego zachowania, jeśli przynajmniej część takiego zachowania miała miejsce po lipcu.

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