Szwecja zaostrzy kontrole płatności na fakturę od 20 listopada — The Local Sweden
20 listopada w Szwecji wejdzie w życie nowa ustawa o kredycie konsumenckim, która przewiduje dokładniejsze kontrole klientów usług płatności na fakturę, w tym Klarna i Qliro. Jak informuje The Local Sweden, Klarna już zaczęła prosić użytkowników swojej aplikacji o wypełnianie informacji dotyczących finansów osobistych i sytuacji życiowej, aby ocenić ich zdolność do spłaty.
Dokładniejsza kontrola
Według Anny Lindström, prawniczki Szwedzkiej Agencji Konsumenckiej, dostawcy kredytów będą zobowiązani zadawać więcej pytań i gromadzić szerszy zakres danych. Wyjaśniła, że kontrola musi być dokładna, podczas gdy wcześniej firmy miały większą swobodę w sposobie jej przeprowadzania.
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Ustawa została przyjęta w styczniu 2026 roku. Jej przepisy obejmują większą liczbę rodzajów kredytowania, w tym nieoprocentowane kredyty udzielane przez strony trzecie, takie jak Klarna lub podobne firmy. Celem zmian jest przeciwdziałanie nadmiernemu zadłużeniu konsumentów.
O jakie dane mogą zapytać
Klienci mogą zostać poproszeni o podanie rocznego dochodu, liczby dzieci i rodzaju zatrudnienia. Osoby, które nie przekażą takich informacji, mogą nie otrzymać możliwości zapłaty za zakup na fakturę. Jednocześnie będą mogły zapłacić kartą debetową, jeśli będzie na niej wystarczająca ilość środków.