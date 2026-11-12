Naukowcy z Królewskiego Instytutu Technologicznego KTH w Szwecji przetestowali hydrożele z włókien otrębów pszennych i żytnich do enkapsulacji modelowych małych cząsteczek i białek. Jak podaje News-Medical, technologia jest rozważana jako możliwy sposób dostarczania potencjalnych środków do leczenia chorób okrężnicy, w tym wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, choroby Crohna lub raka jelita grubego i odbytnicy.

Reakcja na enzym bakterii jelitowych

Podstawą hydrożeli był arabinoksylan — włókno roślinne wyizolowane z otrębów pszennych i żytnich. Naukowcy szukali alternatywy dla powszechnych otoczek leków, które rozpuszczają się przy określonym poziomie kwasowości, zazwyczaj zbliżonym do pH 7 w okrężnicy.

Praca koncentruje się na β-ksylanazie — enzymie występującym wśród bakterii okrężnicy, który może trawić włókna roślinne. Enzym rozkłada włóknistą sieć żelu arabinoksylanowego, dzięki czemu mogą zostać uwolnione enkapsulowane cząsteczki.

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Potrzebne są dalsze badania

W testach hydrożele z żytniego arabinoksylanu całkowicie zatrzymywały modelowe białko, a po działaniu β-ksylanazy uwalniały jego znaczną część. Naukowcy badali również, jak zmieniać właściwości żeli między innymi za pomocą suszenia sublimacyjnego.

Według Francisco Vilaplany, dyrektora centrum badawczego PLENTY i profesora glikoznawstwa w KTH, w przyszłości podejście to może znaleźć zastosowanie w doustnym dostarczaniu leków lub probiotyków do jelita. Jednocześnie nadal nie wiadomo, czy taki żel będzie w stanie wytrzymać przejście przez żołądek i jelito cienkie podczas trawienia w żywym organizmie.

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