W Szwecji pojedyncza dawka psylocybiny w połączeniu ze wsparciem psychologicznym wiązała się z szybkim zmniejszeniem objawów depresji u pacjentów z nawracającymi epizodami umiarkowanej lub ciężkiej depresji. Wykazało to pierwsze w kraju randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne, o którym informuje ScienceDaily.

W badaniu fazy II uczestniczyło 35 osób w wieku od 20 do 65 lat. Jednej grupie jednorazowo podano 25 mg psylocybiny — psychodelicznego związku występującego w niektórych grzybach — a drugiej niacynę jako aktywne placebo. Wszyscy uczestnicy odbyli pięć sesji wsparcia psychologicznego przed leczeniem, w jego trakcie i po nim.

Zmiany w ciągu ośmiu dni

Stan uczestników oceniano za pomocą Skali Depresji Montgomery’a–Åsberga. Osiem dni po podaniu substancji średni wynik w grupie psylocybiny obniżył się o 9,7 punktu, podczas gdy w grupie placebo — o 2,4 punktu. Różnica wynosząca 7,3 punktu była istotna statystycznie i klinicznie odczuwalna, zaznaczyli badacze.

Według samoocen uczestników przewaga psylocybiny nad placebo stała się zauważalna już drugiego dnia po leczeniu. Istotna statystycznie różnica utrzymywała się nieco ponad trzy miesiące. Po sześciu tygodniach remisję osiągnęło 53% uczestników, którzy otrzymali psylocybinę, wobec 6% w grupie placebo.

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Ograniczenia i działania niepożądane

Podczas oceny po roku 53% uczestników z grupy psylocybiny również było w remisji. Jednocześnie część osób z grupy placebo także wyzdrowiała do tego czasu, dlatego badacze nie stwierdzili już statystycznie istotnej różnicy między grupami.

Większość działań niepożądanych była łagodna lub umiarkowana i ustępowała stosunkowo szybko. Jednak dwóch uczestników, którzy otrzymali psylocybinę, doświadczyło ciężkiego lęku, który utrzymywał się i wymagał pomocy medycznej.

Autorzy zwrócili również uwagę na trudność w utrzymaniu zaślepienia w badaniach nad psychodelikami: niemal wszyscy uczestnicy prawidłowo określili, czy otrzymali psylocybinę, czy placebo. Mogło to wpłynąć na wyniki ze względu na oczekiwania związane z leczeniem. Naukowcy planują przeanalizować dane z badania PET, próbki krwi i płyn mózgowo-rdzeniowy, aby zbadać możliwe biologiczne mechanizmy działania psylocybiny.

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