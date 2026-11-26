W Szwecji 26 listopada ceny energii elektrycznej mają osiągnąć najwyższy poziom od grudnia 2022 roku. Nawet północne regiony kraju, które zazwyczaj nie mierzą się z wysokimi cenami, spodziewają się gwałtownego wzrostu.

Ceny na poziomie z grudnia 2022 roku

Według The Local Sweden, systemowa cena energii elektrycznej dla całego regionu nordyckiego na giełdzie Nord Pool wyniesie 3,19 korony szwedzkiej za kilowatogodzinę. Jest to najwyższy wynik od początku roku i najwyższy poziom od grudnia 2022 roku.

W północnych strefach elektroenergetycznych Szwecji średnia dobowa cena zbliża się do 3 koron za kilowatogodzinę. W większości Europy tego dnia ceny energii elektrycznej również mają wynieść nieco ponad 3 korony za kilowatogodzinę.

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Słabszy wiatr i wyłączenie reaktora

Wśród przyczyn skoku cen publikacja wymienia osłabienie wiatru oraz tymczasowe, trwające kilka dni wyłączenie fińskiego reaktora jądrowego Olkiluoto 3 — największego w regionie nordyckim.

Podobna sytuacja jest oczekiwana również w piątek z powodu zimnej pogody przy wysokim ciśnieniu atmosferycznym i niskiej produkcji energii wiatrowej. Później pewna ulga może nadejść wraz z pojawieniem się nowych obszarów niskiego ciśnienia.

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