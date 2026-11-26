Podczas podwodnych wykopalisk u południowego wybrzeża Szwecji archeolodzy odkryli fragmenty kolczugi na królewskim okręcie wojennym „Gribshunden”, znanym również jako „Gryf”, który zatonął w 1495 roku. Jednostka była okrętem flagowym duńsko-norweskiego króla Hansa. Jak podaje Live Science, znaleziska dokonano w obszarze pod dziobową platformą bojową statku.

Kolczuga i skrzynia

Fragmenty kolczugi ze stopu miedzi leżały odkryte w miejscu wraku. Kierownik projektu „Gryf”, archeolog Uniwersytetu Sztokholmskiego Rolf Warming, zaznaczył, że odkrycie nastąpiło przypadkowo i wskazuje na znaczną ilość wciąż niezbadanych materiałów na zatopionej jednostce.

Badacze znaleźli również niezwykłą skrzynię na amunicję, po niemiecku nazywaną zeuglade. Zespół pobrał próbki, aby ustalić jej zawartość i sprawdzić, czy zachowały się w niej ślady prochu. W pobliżu skrzyni zarejestrowano także inne przedmioty, które mogą wskazywać na obecność dodatkowych skrzyń. Archeolodzy przypuszczają, że ten obszar mógł służyć jako miejsce przechowywania wyposażenia wojskowego.

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Statek króla Hansa

„Gryf” był wykorzystywany przez króla Hansa jako swoisty pływający zamek. W 1495 roku płynął do Kalmaru, gdzie monarcha miał prowadzić negocjacje w sprawie sojuszu politycznego i zabiegać o powrót Szwecji do unii z Danią i Norwegią. Na pokładzie znajdowało się około 150 niemieckich najemników.

Podczas postoju w porcie Ronneby statek stanął w ogniu — prawdopodobnie po uderzeniu pioruna — i zatonął. Świadkowie, którym udało się ocaleć, informowali o śmierci wielu osób. Król w chwili katastrofy przebywał na lądzie. W latach 70. XX wieku jednostkę ponownie odkryto na Morzu Bałtyckim, a w 2013 roku archeolodzy oficjalnie zidentyfikowali ją jako „Gryfa”.

Pochodzenie wyposażenia jest nadal badane

Według źródeł historycznych na statku byli niemieccy landsknechci, dlatego kolczuga i skrzynia mogły należeć do nich. Jednocześnie badacze podkreślają, że funkcja tej części statku oraz właściciele przedmiotów nie zostały jeszcze ustalone. Obecnie prowadzą analizę chemiczną, aby określić pochodzenie zbroi i skrzyni oraz zbadać zaopatrzenie wojskowe i logistykę.

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