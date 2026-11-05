W kurhanie Tunnug w Dolinie Ujuk na południu Syberii archeolodzy znaleźli dowody używania konopi około 2800 lat temu. W grobie odkryto nasiona rośliny, a w próbkach ludzkich włosów — sygnały chemiczne odpowiadające tetrahydrokannabinolowi i kannabinolowi, informuje Live Science.

Nasiona i ślady we włosach

Badacze przeanalizowali tak zwany królewski kurhan, w którego centrum znajdowały się cztery drewniane konstrukcje z kilkoma trumnami wykonanymi z pni drzew. Wewnątrz konstrukcji archeolodzy odkryli skupiska drobnych nasion Cannabis ruderalis — dziko rosnącej odmiany konopi.

W pochówku znaleziono ponad 1000 całych nasion i około 500 fragmentów. Datowanie radiowęglowe umieściło je w okresie między 800 a 760 rokiem p.n.e. Analiza kilku próbek ludzkich włosów wykazała sygnały odpowiadające THC i kannabinolowi — psychoaktywnym związkom powiązanym z konopiami. Jednocześnie zastosowane testy nie pozwoliły określić ilości spożytej substancji.

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Przypuszczenia dotyczące rytuału pogrzebowego

Na drewnianych konstrukcjach pogrzebowych leżały szkielety koni, które, jak opisali badacze, stanowiły część scytyjskiej tradycji pogrzebowej. Obejmowała ona składanie w ofierze koni i ludzi. Autorzy badania zauważyli, że w tym książęcym pochówku prawdopodobnie również odbywały się ofiary z ludzi.

Pierwszy autor pracy, archeolog z Instytutu Geoantropologii Maxa Plancka w Jenie, Jino Caspari, oświadczył, że ślady molekularne we włosach i nasiona pochodzą z tego samego grobu oraz świadczą o użyciu konopi ze względu na ich odurzające właściwości. Badacze przypuszczają, że roślina mogła być stosowana do uspokojenia osób włączanych do rytuałów, jednak jest to interpretacja kontekstu pogrzebowego.

Pracę opublikowano w czasopiśmie Science. Naukowcy rozpoczęli już sekwencjonowanie części próbek roślinnych, aby dowiedzieć się więcej o udomowieniu i rozprzestrzenianiu się tej rośliny uprawnej.

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