Na przedmieściach Casula w południowo-zachodnim Sydney w Australii 15-letni chłopiec został kilkakrotnie ranny w pobliżu Casula High School. Poinformował o tym ABC News. Po ataku nastolatek trafił do Liverpool Hospital.

Wezwanie służb ratunkowych

Policja stanu Nowa Południowa Walia poinformowała, że służby ratunkowe zostały wezwane na Myall Road w Casuli krótko przed 8:30. Powodem wezwania były zgłoszenia o ataku w pobliżu szkoły. Funkcjonariusze otrzymali informację, że chłopiec został kilkakrotnie ranny w okolicę brzucha.

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Stan poszkodowanego

Ratownicy medyczni udzielili poszkodowanemu pomocy na miejscu, po czym przewieźli go do Liverpool Hospital. Jego stan określany jest jako ciężki, ale stabilny. Na miejscu ataku wyznaczono strefę kryminalistyczną, a policja bada okoliczności incydentu.

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