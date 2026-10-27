W australijskim Sydney 17-letni chłopak usłyszał zarzuty w związku z pożarem domu mieszkalnego w Abbotsford. W wyniku pożaru cztery osoby trafiły do szpitala z powodu wdychania dymu, w tym 88-letnia kobieta. Dom został całkowicie zniszczony przez ogień, informuje ABC News.

Poszkodowani i gaszenie pożaru

Pożar wybuchł we wtorek. Około godziny 4:00 na miejsce przybyło 40 strażaków w 10 pojazdach. Z domu uratowano 88-letnią kobietę, jej syna i jego żonę, których następnie przewieziono do szpitala z powodu wdychania dymu.

Do szpitala trafił również 49-letni mężczyzna, który wspiął się po drabinie, aby uratować starszą kobietę. Innemu mężczyźnie, którego policja określiła jako wieloletniego najemcę domu, udzielono pomocy medycznej, jednak hospitalizacja nie była konieczna.

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Zatrzymanie i zarzuty

Według policji około godziny 23:00 we wtorek chłopak został zatrzymany w domu w Merrylands. Udzielono mu pomocy z powodu oparzeń rąk i nóg, po czym przewieziono go do szpitala. Jego stan jest oceniany jako stabilny.

Podczas przeszukania detektywi zabezpieczyli kilka przedmiotów istotnych dla śledztwa. Nastolatkowi postawiono zarzut uszkodzenia mienia przez ogień lub wybuch o wartości przekraczającej 15 tysięcy dolarów australijskich. Jest on również oskarżony o przebywanie w pojeździe, który został przejęty bez zgody właściciela, oraz o uzyskanie mienia w drodze oszustwa.

Nastolatkowi odmówiono zwolnienia za kaucją. Oczekuje się, że w środę stanie przed wydziałem sądu w Parramatcie rozpatrującym sprawy dotyczące kaucji.

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