Dwóch policjantów oskarżono w Sydney w sprawie domniemanego potrącenia — ABC News Australia
W Sydney w Australii dwóm funkcjonariuszom policji stanu Nowa Południowa Walia postawiono zarzuty w sprawie domniemanego potrącenia przez służbowy samochód 25-letniej kobiety jadącej na rowerze elektrycznym oraz opuszczenia miejsca wypadku. Poinformował o tym ABC News Australia.
Okoliczności incydentu
Według policji Nowej Południowej Walii kobieta jechała rowerem elektrycznym w pobliżu Glebe Point Road w wewnętrznej zachodniej części Sydney około godziny 5:00 we wtorek, 12 maja. Została potrącona przez oznakowany pojazd policyjny.
Policja oświadczyła, że funkcjonariusze, którzy byli na służbie, rzekomo nie zatrzymali się, aby udzielić pomocy, i odjechali z miejsca zdarzenia. Kobieta następnie wezwała służby ratunkowe i zgłosiła incydent policji.
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Jakie zarzuty postawiono
27-letniemu konstablowi postawiono zarzuty niewykonania zgodnego z prawem polecenia jako funkcjonariusz policji, nieostrożnej jazdy oraz nieprzekazania danych innemu kierowcy. Policja będzie twierdzić w sądzie, że to on prowadził służbowy samochód w chwili zderzenia.
Drugiemu konstablowi, który ma 25 lat, postawiono zarzut niewykonania zgodnego z prawem polecenia jako funkcjonariusz policji. Obu wręczono wezwania do stawienia się 15 stycznia przed sądem Downing Centre Local Court. Policja Nowej Południowej Walii dokonuje przeglądu ich statusu służbowego.