W Sydney w Australii uzbrojeni policjanci rozpoczęli patrole po śmiertelnej strzelaninie na Bondi Beach w grudniu. Specjalnie przeszkoleni funkcjonariusze nowej jednostki Armed Response Command (ARC) będą patrolować popularne obszary turystyczne z bronią długą, informuje BBC News.

Patrolowanie zatłoczonych miejsc

Policja stanu Nowa Południowa Walia poinformowała, że funkcjonariusze ARC będą także patrolować duże wydarzenia, w tym mecze sportowe, oraz miejsca kultu. Celem jednostki jest zapobieganie poważnym zagrożeniom, odstraszanie od nich oraz szybkie reagowanie na incydenty z udziałem uzbrojonych napastników.

Policja zaznaczyła, że ARC ma być dobrze widoczna w mieście: jej funkcjonariusze będą poruszać się specjalistycznymi pojazdami i nosić karabiny. Detektyw superintendent Andrew Evans oświadczył, że praca jednostki opiera się na zasadzie ratowania życia. Docelowo w skład ARC ma wejść 250 funkcjonariuszy.

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Reakcja na nowe środki bezpieczeństwa

Strzelanina na Bondi Beach 14 grudnia miała miejsce podczas wydarzenia z okazji żydowskiego święta Chanuki. Zginęło wówczas 15 osób, w tym 10-letnia dziewczynka. Według BBC News była to najtragiczniejsza masowa strzelanina w Australii od niemal trzech dekad, która doprowadziła do szeroko zakrojonych reform przepisów dotyczących broni oraz nasilenia walki z mową nienawiści.

Gminy żydowskie z zadowoleniem przyjęły rozpoczęcie nowej operacji policyjnej. Jednocześnie Amnesty International Australia wyraziła zaniepokojenie militaryzacją policji i wezwała władze stanowe do zagwarantowania, że ARC nie będzie wykorzystywana do tłumienia pokojowych protestów. Organizacja domaga się również jasnych publicznych zasad, niezależnego nadzoru i rozliczalności.

Zarzuty w sprawie

Jednemu z domniemanych napastników, Navidowi Akramowi, postawiono 78 zarzutów, w tym 15 zabójstw, 40 usiłowań zabójstwa oraz popełnienia aktu terrorystycznego. Jego ojciec Sajid Akram, który miał 50 lat i również strzelał do tłumu, został zastrzelony przez policję na miejscu zdarzenia.

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