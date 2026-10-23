W Sądzie Najwyższym w Sydney w Australii rozpoczęło się posiedzenie w sprawie wymierzenia kary 35-letniemu Tyrone’owi Russellowi, którego ława przysięgłych uznała w marcu za winnego nieumyślnego spowodowania śmierci 30-letniego Semjuela Liszczaka. Krewni zmarłego zwrócili się do Russella podczas posiedzenia sądu, informuje ABC News Australia.

Oświadczenia rodziny zmarłego

Kuzynka Semjuela Liszczaka, Madison Wiggins, zapytała Russella, dlaczego nie zadzwonił po pomoc pod numer alarmowy 000. Jak powiedziała, zamiast tego wypchnął ciało mężczyzny z jadącego samochodu.

Matka zmarłego, Dee Lianos, w oświadczeniu odczytanym w sądzie powiedziała, że utrata syna całkowicie zmieniła jej życie. Siostra Semjuela, Alex Lizaek, opowiedziała, że brat był jej obrońcą i pomagał jej w dzieciństwie. Ciotka, Kristy Liszczak, nazwała siostrzeńca inteligentnym, kreatywnym i troskliwym wobec innych, zaznaczając, że odbywał karę za wcześniejsze przestępstwa.

Okoliczności sprawy

Według sądu Russell i 29-letni Corey James Glass zostali zatrzymani na brzegu rzeki Macleay w Kempsey 9 listopada 2023 roku, po 13-godzinnej operacji policyjnej. Poszukiwania rozpoczęły się po zgłoszeniach o strzelaninie na Pacific Highway między Taree a Port Macquarie.

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Podczas procesu sąd wysłuchał wersji, według której Semjuel Liszczak strzelał do samochodów na autostradzie, po czym Russell strzelił mu w głowę i pozbył się ciała. Policja znalazła ciało Liszczaka na Fernbank Creek Road w pobliżu Port Macquarie.

Ława przysięgłych uniewinniła Russella od zarzutu zabójstwa, ale uznała go za winnego nieumyślnego spowodowania śmierci. Glass został uznany za winnego pomocnictwa po popełnieniu przestępstwa oraz przestępstw związanych z bronią palną.

Ocena sędziego

Sędzia Richard Weinstein zaznaczył, że działania Russella i Glassa nie były przemyślane, a ich zatrzymanie było nieuniknione: mężczyzn zarejestrowały liczne kamery monitoringu, po czym zostawili nad rzeką rzeczy, które łatwo było znaleźć. Sąd usłyszał także, że grupa przewoziła 89 gramów kokainy. Sędzia powiedział, że dostępne dowody nie wskazywały na zamiar sprzedaży narkotyków, i zasugerował, że mogły one być przeznaczone do osobistego użytku lub użycia w grupie.

Posiedzenie w sprawie kary dla Russella i Glassa ma być kontynuowane 17 grudnia.

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