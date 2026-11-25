Naukowcy z Uniwersytetu w Sydney w Australii opracowali eksperymentalne krople do nosa oparte na informacyjnym RNA, czyli mRNA, które znacząco poprawiły uczenie się i pamięć u starych myszy. W testach behawioralnych zwierzęta po leczeniu osiągały wyniki zbliżone do wyników młodych myszy, informuje ScienceDaily.

Badaniem opublikowanym w czasopiśmie Advanced Science kierował profesor Greg Neely z Centrum Charlesa Perkinsa przy Uniwersytecie w Sydney. Naukowcy umieścili mRNA w nanocząstkach lipidowych, które chronią instrukcje genetyczne i pomagają im dotrzeć do komórek. Po podaniu przez nos mRNA stymulowało produkcję neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego BDNF — białka wspierającego przeżycie neuronów, tworzenie połączeń między nimi oraz ich zdolność do przystosowywania się podczas uczenia się.

Wyniki u starych myszy

Naukowcy oceniali pamięć roboczą i przestrzenną, a także zdolność rozpoznawania przedmiotów. Stare myszy otrzymujące krople wykonywały te zadania mniej więcej tak samo jak młode zwierzęta. U nieleczonych starych myszy obserwowano oczekiwane związane z wiekiem pogorszenie funkcji poznawczych.

Badacze odnotowali także nasilenie neurogenezy — powstawania nowych neuronów — w hipokampie, obszarze mózgu ważnym dla uczenia się i pamięci. Według zespołu podczas eksperymentu u myszy nie wykryto poważnych skutków ubocznych, jednak długoterminowe bezpieczeństwo metody nadal wymaga sprawdzenia.

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Model choroby Alzheimera

Osobno krople przetestowano na myszach linii 5XFAD, zmodyfikowanych genetycznie w celu rozwoju zmian w mózgu i zaburzeń pamięci podobnych do choroby Alzheimera. Leczenie rozpoczęto w wieku dwóch miesięcy, gdy w tym modelu pojawiają się już oznaki patologii, i stosowano je dwa razy w tygodniu.

Do wieku czterech miesięcy u zwierząt otrzymujących preparat nie odnotowano dalszego spadku funkcji poznawczych, podczas gdy dla tego modelu charakterystyczne jest znaczne pogorszenie pamięci. Jednocześnie leczenie nie zmniejszyło liczby blaszek amyloidowych. Autorzy przypuszczają, że podejście działa nie poprzez ich usuwanie, lecz przez wspieranie zdrowia, przeżycia i połączeń neuronów.

Metody nie testowano jeszcze na ludziach. Naukowcy zaznaczyli, że anatomia ludzkiego nosa różni się od mysiej, dlatego przed badaniami klinicznymi potrzebne są dodatkowe badania bezpieczeństwa na zwierzętach. Składniki platformy były już oceniane w badaniach klinicznych z udziałem ludzi, jednak sam preparat donosowy wymaga odrębnego sprawdzenia bezpieczeństwa.

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