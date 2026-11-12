Policja australijskiego stanu Nowa Południowa Walia wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa po znalezieniu ludzkiego tułowia w sofie w zalesionej części Sydney. Według wstępnych informacji policji szczątki mogą należeć do dorosłego mężczyzny.

Wezwanie do Lane Cove North

Funkcjonariuszy wezwano w środę około godziny 14:30 czasu lokalnego do dzielnicy Lane Cove North na Lower North Shore w Sydney. Policja otrzymała zgłoszenie o znalezieniu ludzkich szczątków.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Policjanci, którzy przybyli na miejsce, znaleźli sofę, wewnątrz której znajdował się ludzki tułów. Miejsce zabezpieczono jako miejsce zbrodni, a specjaliści kryminalistyki zabrali szczątki do badań sądowo-medycznych.

Śledztwo w sprawie zabójstwa

Detektywi wraz z wydziałem zabójstw stanu Nowa Południowa Walia prowadzą czynności śledcze. Policja zaapelowała do osób, które mogą mieć informacje o tej sprawie, o kontakt z organami ścigania. Poinformował o tym The Guardian.

Czytaj nas na