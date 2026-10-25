25 października 2026 roku w zachodniej części Sydney w Australii otwarto międzynarodowe lotnisko Western Sydney International im. Nancy-Bird Walton. Pierwszym samolotem, który wystartował z nowego lotniska, był Airbus A320neo linii Jetstar lecący na lotnisko Gold Coast. Samolot o numerze rejestracyjnym VH-A5E wystartował krótko po godzinie 11:20 czasu lokalnego, podaje AeroTime.

Później tego samego dnia Jetstar wykonał również z nowego lotniska rejs do Melbourne. Western Sydney International znajduje się w rejonie Badgerys Creek, około 44 kilometry na zachód od centralnej dzielnicy biznesowej Sydney.

Całodobowa działalność

Lotnisko będzie działać całodobowo i początkowo będzie mogło obsłużyć do 10 milionów pasażerów rocznie. Zaprojektowano je z możliwością dalszej rozbudowy zgodnie z potrzebami Sydney. W przyszłości przepustowość lotniska może przekroczyć 80 milionów pasażerów rocznie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wśród przewoźników, których lotnisko wskazało jako swoich partnerów, są Jetstar, Air New Zealand, Singapore Airlines, Qantas Group, Vietjet, Fiji Airway i Qatar Airways.

Otwarcie lotniska

W ceremonii otwarcia uczestniczył premier Australii Anthony Albanese. Nazwał uruchomienie lotniska wydarzeniem, na które czekano od dziesięcioleci, i zaznaczył, że jest to pierwsze otwarcie dużego nowego lotniska w kraju od ponad 50 lat.

Albanese oświadczył, że lotnisko ma stworzyć miejsca pracy, wesprzeć lokalny biznes i ułatwić podróże. Dyrektor generalny Western Sydney Airport Simon Hickey nazwał otwarcie początkiem nowego etapu dla zachodniej części Sydney i stwierdził, że lotnisko przybliży regionowi świat oraz nowe możliwości.

Czytaj nas na